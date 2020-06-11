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11 червня • оновлено в 23:28
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Кулеба висловився про можливість створення національних автономій в Україні

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Питання створення будь-яких національних автономій у складі України наразі не обговорюється. Тому реалізація подібних сценаріїв на Закарпатті та в Одеській області не є можливою.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на програмі "Право на владу" телеканалу "1+1", запевнивши, що устрій України не зміниться жодним чином (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Скріншот відео

"Берегівський район давно і щасливо існує в складі України. І Болградський район давно і щасливо існує в складі України. І будуть існувати винятково в складі України обидва цих райони. І питання про якісь національні автономії на території України наразі не є на порядку денному. І я не бачу, як вони можуть на цьому порядку денному з'явитися", – сказав очільник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, у яких ідеться про появу так званого угорського, Берегівського району.

  • Письменник Андрій Любка зазначив, що це рішення є неприпустимою помилкою для України. Адже нова адміністративна одиниця може стати причиною багатьох проблем.

  • Згодом керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк попередив, що Російська Федерація із залученням своїх спецслужб розпочала масштабну інформаційну кампанію для дестабілізації на півдні України.

  • Її метою є заохочення жителів півдня України, а особливо Бессарабії, до отримання російського, румунського та молдовського громадянства для подальшого відділення цілих регіонів від нашої держави.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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