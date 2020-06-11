Кулеба висловився про можливість створення національних автономій в Україні

Питання створення будь-яких національних автономій у складі України наразі не обговорюється. Тому реалізація подібних сценаріїв на Закарпатті та в Одеській області не є можливою.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на програмі "Право на владу" телеканалу "1+1", запевнивши, що устрій України не зміниться жодним чином (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Кулеба Скріншот відео

"Берегівський район давно і щасливо існує в складі України. І Болградський район давно і щасливо існує в складі України. І будуть існувати винятково в складі України обидва цих райони. І питання про якісь національні автономії на території України наразі не є на порядку денному. І я не бачу, як вони можуть на цьому порядку денному з'явитися", – сказав очільник МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерство розвитку громад і територій України оприлюднило нові проєкти районування українських областей, у яких ідеться про появу так званого угорського, Берегівського району.

Письменник Андрій Любка зазначив, що це рішення є неприпустимою помилкою для України. Адже нова адміністративна одиниця може стати причиною багатьох проблем.

Згодом керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк попередив, що Російська Федерація із залученням своїх спецслужб розпочала масштабну інформаційну кампанію для дестабілізації на півдні України.

Її метою є заохочення жителів півдня України, а особливо Бессарабії, до отримання російського, румунського та молдовського громадянства для подальшого відділення цілих регіонів від нашої держави.

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