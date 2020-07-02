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Кулеба розповів, що Україні дасть новий статус НАТО

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
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Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба. rozmova.wordpress.com

Новий статус України як члена Програми розширених можливостей НАТО відкриє країні доступ до цінної розвідувальної інформації. У тому числі – щодо тимчасово окупованого Криму.

Про це заявив в інтерв'ю "Крим. Реалії" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, черговий крок у бік Альянсу в принципі дає державі великий перелік нових можливостей.

"Новий статус надасть членство України в Програмі розширених можливостей НАТО. Якраз один з двох ключових елементів – це доступ до нових навчань з союзниками і поглиблена взаємодія між розвідками країн-членів НАТО. Чим більше розвідувальних даних, тим краще. Тим більш об'єктивну картину ти можеш скласти для себе. І тим більш ефективними можуть бути рішення, які ти ухвалюєш", – пояснив очільник МЗС.

На питання, що це дає Україні в проекції Криму, як це можна використовувати і як вплинути, Кулеба відповів: "Може вплинути так, що ми будемо краще поінформовані про ситуацію, яка розгортається в Криму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаМіністерство закордонних справ УкраїниНАТОДмитро Кулеба
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