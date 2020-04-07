Прямі переговори України з терористами "Л/ДНР" неприпустимі. Що стосується документу про створення Консультативної ради з їхніми представниками, який підписав глава ОПУ Андрій Єрмак, то він не є міжнародно-правовим.

Таку позицію озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA: Перший. Крім того, він наголосив, що створення Консультативної ради із представниками ОРДЛО не вплине на структуру Тристоронньої контактної групи в Мінську (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це робочий документ переговорного формату Тристоронньої контактної групи, тому тут немає предмету для юридичної оцінки і відкликання підпису", – запевнив глава українського МЗС.

Також він акцентував увагу на тому, що поки ситуація на Донбасі не змінюється, й Росія продовжує підігрівати конфлікт.

"Всі останні шість років Росія звинувачує всіх, крім самої себе, в тій ситуації, що склалася після початку її агресії проти нашої держави", – сказав Кулеба.

За його словами, влада України безперервно працює над тим, щоб знайти будь-які шляхи для ефективності переговорів у Мінську. Він нагадав, що їхньою головною метою є обмін полоненими і звільнення захоплених територій України.

Міністр переконаний, що незважаючи ні на що, формат ТКГ залишиться колишнім і в нього не додасться нових учасників.

Дмитро Кулеба Скріншот відео

"Ми не плануємо її зміни. Вона складається з Росії, яка напала на Україну, з України, яка захищається, і з ОБСЄ, яка між ними посередині", – наголосив Кулеба.

Точно так само принципово він висловився про перспективи можливих переговорів із проросійськими бойовиками "Л/ДНР".

"Я ще раз наголошую, це моя принципова позиція – прямих переговорів з представниками "ДНР" і "ЛНР" не повинно бути", – сказав глава МЗС.

Говорячи про позицію Єрмака щодо цих питань, Кулеба зазначив, що не обговорював їх із ним детально.

"У нас є робочі питання, які ми опрацьовуємо, але ви питаєте про якусь систему поглядів. Для цього нам потрібно з ним додатково поспілкуватися", – пояснив міністр.

Підсумовуючи, Кулеба висловився з приводу проведення виборів на Донбасі, наголосивши, що він особисто стоїть на тому, що спочатку в регіоні необхідно досягти миру.

"Коли буде гарантована безпека, тоді можна від безпеки починати відраховувати час, який потрібен для створення умов для проведення виборів", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 березня учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Документи, що підтверджують це, опублікувало видання ZN.UA.

Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

Однак він запевнив, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.

Пізніше Єрмак запевнив, що створення Консультативної ради в Мінську з представниками ОРДЛО не означає початку переговорів із терористами, проте його запідозрили у брехні.

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