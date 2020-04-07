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7 квітня • оновлено в 11:55
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Кулеба оцінив скандальну ідею про спільний орган з ОРДЛО: ніяких переговорів із "Л/ДНР"

2.3т
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Прямі переговори України з терористами "Л/ДНР" неприпустимі. Що стосується документу про створення Консультативної ради з їхніми представниками, який підписав глава ОПУ Андрій Єрмак, то він не є міжнародно-правовим.

Таку позицію озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Зворотний відлік" на UA: Перший. Крім того, він наголосив, що створення Консультативної ради із представниками ОРДЛО не вплине на структуру Тристоронньої контактної групи в Мінську (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це робочий документ переговорного формату Тристоронньої контактної групи, тому тут немає предмету для юридичної оцінки і відкликання підпису", – запевнив глава українського МЗС.

Також він акцентував увагу на тому, що поки ситуація на Донбасі не змінюється, й Росія продовжує підігрівати конфлікт.

"Всі останні шість років Росія звинувачує всіх, крім самої себе, в тій ситуації, що склалася після початку її агресії проти нашої держави", – сказав Кулеба.

За його словами, влада України безперервно працює над тим, щоб знайти будь-які шляхи для ефективності переговорів у Мінську. Він нагадав, що їхньою головною метою є обмін полоненими і звільнення захоплених територій України.

Міністр переконаний, що незважаючи ні на що, формат ТКГ залишиться колишнім і в нього не додасться нових учасників.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Скріншот відео

"Ми не плануємо її зміни. Вона складається з Росії, яка напала на Україну, з України, яка захищається, і з ОБСЄ, яка між ними посередині", – наголосив Кулеба.

Точно так само принципово він висловився про перспективи можливих переговорів із проросійськими бойовиками "Л/ДНР".

"Я ще раз наголошую, це моя принципова позиція – прямих переговорів з представниками "ДНР" і "ЛНР" не повинно бути", – сказав глава МЗС.

Говорячи про позицію Єрмака щодо цих питань, Кулеба зазначив, що не обговорював їх із ним детально.

"У нас є робочі питання, які ми опрацьовуємо, але ви питаєте про якусь систему поглядів. Для цього нам потрібно з ним додатково поспілкуватися", – пояснив міністр.

Підсумовуючи, Кулеба висловився з приводу проведення виборів на Донбасі, наголосивши, що він особисто стоїть на тому, що спочатку в регіоні необхідно досягти миру.

"Коли буде гарантована безпека, тоді можна від безпеки починати відраховувати час, який потрібен для створення умов для проведення виборів", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 березня учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО.

  • У протоколах Росія у статусі гаранта-спостерігача значиться нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Документи, що підтверджують це, опублікувало видання ZN.UA.

  • Єрмак 13 березня підтвердив, що на засіданні ТКГ підписали документ про необхідність створення консультативної ради, до якої увійдуть представники ОРДЛО.

  • Однак він запевнив, що до нового органу нібито увійдуть тільки мирні представники окупованих територій і мови про визнання терористичних "Л/ДНР" немає.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Андрій Єрмак Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
Новини ЛНР ДНР
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
26 мая 2014- украинские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по центру Донецка- 40 стариков,женщин и детей убито,31-тяжело ранено, 2 июня 2014- летающие хирои нанесли удар по центральному скверу Луганска-убито 8,тяжело ранено 28 женщин,детей,стариков и т.д. и т.п. Такие решения могли тогда принимать только кроваый пастор и шоколадэнфюрер. Вопрос-кто на кого напал???
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Teppopисты засели в Киеве. Не хотите переговоров - потеряете Донбасс.
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