МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

''Кучма стояв біля витоків'': агресії Росії проти України знайшли нове пояснення

1.4тЧитати матеріал російською

Передумови для російської агресії проти України були закладені за часів конфлікту довкола острова Тузла за президентства Леоніда Кучми.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV українська журналістка і блогер Лариса Волошина. На її думку, реакція Кучми на інцидент спровокувала РФ на подальші дії.

"Після подій навколо острова Тузла дуже багато українських експертів і політиків почали говорити про те, що Росія готується до анексії українських територій і до нападу на Україну. Але цікаво, як Леонід Кучма повівся. По-перше, він підписав ганебний договір 2003 року про внутрішні води, яким зараз маніпулює Російська Федерація, пояснюючи своє "піратство" в Азовському морі. По-друге, Кучма тоді зняв Євгена Марчука - людину, яка тоді своєчасно й адекватно відреагувала на події на Тузлі", - заявила журналістка.

Новини
"Запит на окупацію": журналістка пояснила, звідки в Росії взявся "Кримнаш"

Як наголосила Волошина, Кучма "стояв біля витоків російської експансії в Україні".

"Ця відкрита експансія якраз почалася 15 років тому. Навіть раніше - вона почалася з убивства Георгія Гонгадзе, коли Віктор Медведчук зайняв фактично перший пост у державі, оскільки, за чутками того часу, Кучма практично не ухвалював рішень... Договір про Азовське море підписувався за прямої участі Медведчука", - зазначила журналістка.

"Кучма побудував кланово-олігархічну систему, яку зараз називають демократичним феодалізмом... Відстоюючи цю систему, він не зупинявся перед найганебнішими злочинами, принаймні знав про них і схвалював. Але коли ситуація обернулася так, що треба було боронити Україну, її існування і суверенітет, Кучма чомусь самоусунувся", - додала Волошина.

Новини
Росія "зачищає" Крим від українців: журналістка повідомила деталі

Як повідомляв ObozTV, раніше блогер Лариса Волошина заявила, що військовий союз України і Румунії для протидії Росії на морі - більш ніж реальний.

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVРосійсько-український конфлікт
Особи
Леонід КучмаЛариса Волошина
Місце
Україна
Об'єкт
Азовське море
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги