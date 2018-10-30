''Кучма стояв біля витоків'': агресії Росії проти України знайшли нове пояснення

Передумови для російської агресії проти України були закладені за часів конфлікту довкола острова Тузла за президентства Леоніда Кучми.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV українська журналістка і блогер Лариса Волошина. На її думку, реакція Кучми на інцидент спровокувала РФ на подальші дії.

"Після подій навколо острова Тузла дуже багато українських експертів і політиків почали говорити про те, що Росія готується до анексії українських територій і до нападу на Україну. Але цікаво, як Леонід Кучма повівся. По-перше, він підписав ганебний договір 2003 року про внутрішні води, яким зараз маніпулює Російська Федерація, пояснюючи своє "піратство" в Азовському морі. По-друге, Кучма тоді зняв Євгена Марчука - людину, яка тоді своєчасно й адекватно відреагувала на події на Тузлі", - заявила журналістка.

Як наголосила Волошина, Кучма "стояв біля витоків російської експансії в Україні".

"Ця відкрита експансія якраз почалася 15 років тому. Навіть раніше - вона почалася з убивства Георгія Гонгадзе, коли Віктор Медведчук зайняв фактично перший пост у державі, оскільки, за чутками того часу, Кучма практично не ухвалював рішень... Договір про Азовське море підписувався за прямої участі Медведчука", - зазначила журналістка.

"Кучма побудував кланово-олігархічну систему, яку зараз називають демократичним феодалізмом... Відстоюючи цю систему, він не зупинявся перед найганебнішими злочинами, принаймні знав про них і схвалював. Але коли ситуація обернулася так, що треба було боронити Україну, її існування і суверенітет, Кучма чомусь самоусунувся", - додала Волошина.

Як повідомляв ObozTV, раніше блогер Лариса Волошина заявила, що військовий союз України і Румунії для протидії Росії на морі - більш ніж реальний.