Кучма анонсував нову дату переговорів щодо обміну полоненими

У п'ятницю, 20 грудня відбудеться скайп-конференція з питань обміну полоненими між Україною і Росією.

Про це заявив представник України в тристоронньому контактній групі в Мінську Леонід Кучма.

"Ми сьогодні (19 грудня) зустрілися у президента, поговорили про результати, як тільки я переговорив і з Гризловим. Треба все-таки спробувати завтра (20 грудня), не відкладаючи, провести скайп-конференцію з цього питання. Зробити все, щоб до нового року звільнити людей, хоча б якусь частину", – йдеться в коментарі Кучми, який опублікувала в Facebook його пресcекретарка Дарка Оліфер.

Нагадаємо, що на засіданні ТКГ в Мінську в середу, 18 грудня, сторони не змогли домовитися щодо обміну полоненими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

У терористичної "ДНР" заявили, що готові до обміну з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсмен "республіки" Дарина Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".

Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією буде здійснюватися в три кроки : спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб з Росії і окупованого Криму.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що найближчий обмін полоненими між Україною і РФ буде нерівним, оскільки у Києва вже немає достатнього обмінного фонду. У зв'язку з цим українська сторона готова йти на серйозні поступки агресору заради порятунку максимальної кількості своїх громадян.

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