Кривонос назвав Фокіна "маячком Кремля"

Колишній заступник голови української делегації у ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін міг озвучувати свої скандальні заяви з подачі Росії.

Таке припущення в інтерв'ю "24 каналу" зробив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. За його словами, саме через Фокіна країна-агресор перевіряла настрої українського суспільства (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я, маючи досвід у Силах спеціальних операцій, – я 32 роки в цій системі – розумію, як здійснюється інформаційно-психологічна війна проти країни з боку РФ. Саме пан Вітольд використовується як маячок певних меседжів, які пишуться в Кремлі. Коли Фокін їх видавав, то водночас відстежувалась реакція нашого суспільства і надалі формувалась політика розхитування ситуації політичної нестабільності всередині нашої країни", – сказав генерал-майор.

"Тому його висловлювання для мене є дивними не через те, що я військовий, що я воював чи мої хлопці разом зі мною захищали Україну, а тому що він, просидівши в тилу і все життя обіймаючи певні високі посади, відірваний від життя. Фокін страшно далекий від реальності й народу. Він живе у своєму світі, зі своїми цінностями і далекий від реальності. Він, напевно, сам не розуміє, що його використовують політичні сили Кремля", – додав Кривонос.

На думку першого секретаря РНБО, таких людей не можна допускати до влади. Адже вони замість того, аби об'єднувати суспільство в боротьбі за перемогу, без якої неможливий мир, роблять все навпаки. Військовий також наголосив, що в Україні зараз чітко простежується розкол на три категорії населення: ті, хто втомився від війни, але ніколи на ній не був та не допомагав армії, ті, які живуть за принципом "моя хата скраю", і ті, хто є справжніми ворогами.

"Ось ці групи населення, які одне одного дзьобають. А пан Вітольд своїм меседжем починає їх рухати, замість того, щоб всіх об'єднати", – підсумував Кривонос.

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