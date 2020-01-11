"Кришує" гральний бізнес: сплив новий скандальний запис із "Юзіком"

У мережу злили новий запис прослуховування народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова ("Юзіка"), який підтверджує, що він "кришує" гральний бізнес у Кривому Розі, незважаючи на його заборону.
Аудіофайл з'явився на Telegram-каналі Темний Лицар. Як стверджує автор інсайду, запис зроблено у ресторані "Околиця", в якому "Юзік" постійно проводить бізнес-зустрічі (щоб послухати, доскрольте сторінку до кінця).
"Юзік", як там, до речі, зали у Кривому Розі – закрилися чи продовжують носити тобі долю малу через м*сорів? Ти ж усім розповідав, як приборкав місцевого начальника поліції, й тепер усе вирішується тільки через тебе. Скільки береш із кожного залу, гаааааа? Якщо раптом ви вже забули про візит "Юзіка" у криворізький ресторан "Околиця", – пише Темний Лицар.
Юрій Корявченков ("Юзік")
У ролику Корявченков віддає таке розпорядження: "Ти правильно сказав зараз за лотерею. Ти працюй щодо них. І нехай тобі хтось пред'явить пред'яву. Нехай тобі пред'яву прокуратура кине, ДБР, нехай вони скажуть, що ти щось незаконно робиш. Роби це за моєю командою. А ми подивимося".
Після цього ще один співрозмовник дає зрозуміти, що до схем із нелегальним ігровим бізнесом причетний і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Давид Арахамія відповість вам на будь-яке запитання щодо грального бізнесу. Людина в нашій структурі Верховної Ради, шанована людина", – каже один із учасників зустрічі з "Юзіком".
Характерно, що на файлі чутні й натяки на погрози тим, хто захоче розвалити схему. Так, чоловічий голос попереджає, що "хто буде з прокурорських заважати, будемо вносити до ЄРДР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше в Україні спалахнув скандал через розмову, яку "злив" у свій Telegram-канал виключений зі "Слуги народу" народний депутат Антон Поляков. "Юзік" на записі намагався "порішати" вигідні справи.
Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що аудіозапис розмови з поліцією нардепа Корявченкова треба перевірити щодо справжності.
А голова фракції "СН" Давид Арахамія взагалі не побачив у скандалі ніякого криміналу.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження після оприлюднення запису розмови.
Також у мережі викликав ажіотаж запис, на якому "Юзік" обговорює поділ ринку металобрухту у Кривому Розі.
Зі свого боку батько президента України Володимира Зеленського Олександр Зеленський заявив, що Корявченков, якого спіймали на можливому "рішалові" з поліцією, просто хотів навести лад у Кривому Розі.
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