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11 січня • оновлено в 17:02
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"Кришує" гральний бізнес: сплив новий скандальний запис із "Юзіком"

12.2т
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У мережу злили новий запис прослуховування народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова ("Юзіка"), який підтверджує, що він "кришує" гральний бізнес у Кривому Розі, незважаючи на його заборону.

Аудіофайл з'явився на Telegram-каналі Темний Лицар. Як стверджує автор інсайду, запис зроблено у ресторані "Околиця", в якому "Юзік" постійно проводить бізнес-зустрічі (щоб послухати, доскрольте сторінку до кінця).

"Юзік", як там, до речі, зали у Кривому Розі – закрилися чи продовжують носити тобі долю малу через м*сорів? Ти ж усім розповідав, як приборкав місцевого начальника поліції, й тепер усе вирішується тільки через тебе. Скільки береш із кожного залу, гаааааа? Якщо раптом ви вже забули про візит "Юзіка" у криворізький ресторан "Околиця", – пише Темний Лицар.

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Юрій Корявченков ("Юзік")

Юрій Корявченков ("Юзік")

У ролику Корявченков віддає таке розпорядження: "Ти правильно сказав зараз за лотерею. Ти працюй щодо них. І нехай тобі хтось пред'явить пред'яву. Нехай тобі пред'яву прокуратура кине, ДБР, нехай вони скажуть, що ти щось незаконно робиш. Роби це за моєю командою. А ми подивимося".

Після цього ще один співрозмовник дає зрозуміти, що до схем із нелегальним ігровим бізнесом причетний і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Давид Арахамія відповість вам на будь-яке запитання щодо грального бізнесу. Людина в нашій структурі Верховної Ради, шанована людина", – каже один із учасників зустрічі з "Юзіком".

Характерно, що на файлі чутні й натяки на погрози тим, хто захоче розвалити схему. Так, чоловічий голос попереджає, що "хто буде з прокурорських заважати, будемо вносити до ЄРДР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Юрій Корявченков
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
Партія Слуга народу
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Коментарі
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Чан Джеки
Чан Джеки
он х...у етот юмзик и авакова к ногтю.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Я и до выборов об этом говорила, что ничего не изменится, просто поменяются крышеватели схем, и возможно станет еще хуже, так теперь больше олигархов и разных проходимцев получили доступ к бюджету Украины. Но любители слуг народа и Зе не верили. Получайте.
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3
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Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Слуги народу, йопта...
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