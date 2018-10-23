Крим зібралися перейменувати: Джемілєв розкрив деталі

Питання про перейменування Автономної республіки Крим полягає у суперечках довкола самого терміну "республіка", його хочуть прибрати з назви.

Про це у коментарі OBOZREVATEL повідомив народний депутат від Блока Петра Порошенка Мустафа Джемілєв, зазначивши, що зміна назви насправді не має жодного значення.

"Там просто є заперечення, не наші, а деяких членів конституційної комісії, зокрема і політиків, щодо вживання терміну "республіка". Тому там є пропозиції назвати Кримською автономією або Кримськотатарською автономією", — пояснив народний депутат.

Джемілєв наголошує, що для кримських татар головне не перейменування, а зміст тих змін до Конституції, які зараз напрацьовуються робочою групою.

"Зараз уже розроблені поправки до Конституції, ми очікуємо, що конституційна комісія збереться, винесе своє рішення, а потім ми передамо ці поправки до Верховної Ради, яка більшістю голосів повинна відправити проект змін до Конституційного суду, а потім знову проголосувати за ці зміни конституційною більшістю", — розповів він, повідомивши, що пакет документів має бути затверджений конституційною комісією найближчим часом.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Росія відмовилася визнавати перше рішення міжнародного арбітражу про присудження українським інвесторам компенсації за втрату активів у анексованому Криму. До нідерландського суду нібито вже подане клопотання про скасування цього рішення.