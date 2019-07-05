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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Крим – це Росія": Зеленському висунули ультиматум через "слугу народу" Куницького

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Український поет Сергій Жадан зажадав від президента Володимира Зеленського зняти з виборів автоблогера Олександра Куницького.

У Facebook Жадан заявив, що Куницький недостойний представляти Харків у Верховній Раді. Причиною стало відео п'ятирічної давності, де блогер в окупованому Криму погодився з тим, що півострів є російським.

"І ось тут не можу мовчати й хочу звернутися до президента. Володимире, скажіть – а увас є для нашого округу кандидат, який не вважає Крим частиною Росії? Ви ж серйозна політична сила, у вас там кандидатів, очевидно – ціла черга. Можна з них вибрати когось адекватного й не ставитись до харків'ян, як до потенційних колаборантів?" – написав Жадан.

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Кандидат від "Слуги народу" Куницький внесений у "Миротворець"

Олександр Куницький

Олександр Куницький

Facebook Олександра Куницького

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Ірина Багалій просила Зеленського вжити заходів через іноземне громадянство Куницького. З аналогічними вимогами виступив і відомий військовий, цивільний і політичний діяч Леонід Маслов.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Сергій ЖаданОлександр Куницький Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаХарків
Тег
Партія "Слуга народу"
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Yriyev G-leb
Yriyev G-leb
Продажный сайт !!
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Чан Джеки
Чан Джеки
жидов к жидам.и зелеский или ты или твой руководитель коломойский.украинцы подымайтеси.ети поцы нас как пить продадуть смотрите на гепу и на коломойского уродов.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Там все 73% согласны с куницким.
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