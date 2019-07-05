"Крим – це Росія": Зеленському висунули ультиматум через "слугу народу" Куницького

Український поет Сергій Жадан зажадав від президента Володимира Зеленського зняти з виборів автоблогера Олександра Куницького.

У Facebook Жадан заявив, що Куницький недостойний представляти Харків у Верховній Раді. Причиною стало відео п'ятирічної давності, де блогер в окупованому Криму погодився з тим, що півострів є російським.

"І ось тут не можу мовчати й хочу звернутися до президента. Володимире, скажіть – а увас є для нашого округу кандидат, який не вважає Крим частиною Росії? Ви ж серйозна політична сила, у вас там кандидатів, очевидно – ціла черга. Можна з них вибрати когось адекватного й не ставитись до харків'ян, як до потенційних колаборантів?" – написав Жадан.

Олександр Куницький Facebook Олександра Куницького

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Ірина Багалій просила Зеленського вжити заходів через іноземне громадянство Куницького. З аналогічними вимогами виступив і відомий військовий, цивільний і політичний діяч Леонід Маслов.

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