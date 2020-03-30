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30 березня • оновлено в 14:38
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Крім лікарів і військових: Порошенко закликав Шмигаля урізати високі зарплати

1.8т
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Петро Порошенко закликав прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля урізати високі зарплати всім, окрім лікарів та військових. Це має бути одним з системних кроків для подолання наслідків епідемії та економічної кризи. Про це п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час погоджувальної ради.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

На думку політика, скорочення високих зарплат всім, окрім військових та лікарів, допоможе справитися з кризою так само, як допоміг такий крок у 2014-2015 роках, коли при порожній державній скарбниці Україна змогла організувати оборону держави.

"Я хочу звернутися до прем’єр–міністра. Ви дійсно врахували вчорашню пропозицію щодо обмеження заробітних плат всім державним службовцям, але в країні є не тільки державні службовці. Ми домовилися про те, що залишаються у нас високі заробітні плати тільки у лікарів, які борються з коронавірусом, і військовослужбовців, які є на фронті. У нас на сьогодні прокурорські, ДБРівські та інші люди, які не відносяться до військовослужбовців, живуть "приспівуючи", і їм за цим проектом ніяких обмежень немає", - підкреслив Порошенко.

Політик заявив, що наполягає на тому, аби попередні домовленості щодо зниження високих зарплат були реалізовані.

"Ми домовилися: воїни і лікарі. Всі решта підпадають під позицію 10 мінімальних зарплат. Це висока заробітня платня, і я прошу, аби проект був сьогодні приведений у відповідність з нашою домовленістю", – закликав Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 30 березня кількість підтверджених випадків захворювання на СOVID-19 в Україні сягнула 480. Коронавірус забрав 11 життів українців. Одужало 6 осіб.

У світі ж зафіксовано вже понад 770 тисяч випадків коронавірусу. Повністю одужали понад 154 тисячі людей. Загинули близько 35 тисяч осіб.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особи
Петро Порошенко Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Верховна Рада України
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
И шо ) у врачей высокие зарплаты ?
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Заголовок отражает весь профессионализм редакторов обоза
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какие такие "шныряли" :-D
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