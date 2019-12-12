Крикливі пропагандисти, втомлений Зеленський і голі жінки: що відбувалося за лаштунками саміту в Парижі

За кілька годин до зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі поліцію спробували атакувати голі активістки Femen, за підсумками переговорів президент України Володимир Зеленський був дуже втомленим, а російські пропагандисти масово заполонили Єлисейський палац.
Про це у своєму блозі пише кореспондент OBOZREVATEL, який побував на переговорах. За його словами, ажіотаж був тільки в українських і російських ЗМІ.
"Правду кажучи – європейські видання і телеканали (зокрема французькі) говорили про зустріч як про пересічну подію. Російських ЗМІ було багато. У Кремлі дуже ретельно і відповідально підходять до висвітлення діяльності Путіна. У нього є цілий "кремлівський пул", який пропускають на заходи такого рівня без черги. І так, журналісти весь час кричать.
Єлисейський палац, круасани... Ні, журналістів спочатку поїли водою з кавою і цукром. З одного боку, ми туди не їсти приїхали, але після 5 годин на морозі хотілося б і поїсти. Французька сторона виставила фуршет десь до 6-7 вечора за паризьким часом", – наголосив журналіст.
Російські ЗМІ у Парижі
Також він зазначив, що за кілька годин до самої зустрічі з натовпу вибігли активістки Femen із криками "Stop Putin's wars" – працівники спецслужби без проблем повалили їх на землю і тримали, поки на допомогу не прибігли колеги.
"На пресконференції президент Володимир Зеленський був дуже втомленим, але намагався триматися бадьоро. Видно було, що переговори минули важко, та й відповідальність була колосальною. По праву руку від президента перебувала українська делегація", – розповів журналіст OBOZREVATEL.
Як повідомлялося раніше:
Зустріч у Парижі 9 грудня стала першим самітом у "нормандському форматі" з 2016 року. У Єлисейському палаці зібралися лідери України, Німеччини, Франції та Росії – Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Еммануель Макрон і Володимир Путін (вся хроніка подій зібрана тут).
Зеленський і Путін вперше зустрілися особисто (до цього вони спілкувалися лише телефоном). У рамках саміту президенти України і Росії поговорили тет-а-тет.
За підсумками "нормандської зустрічі" сторони підписали спільне комюніке. Було досягнуто домовленості про обмін полоненими, повне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще на трьох ділянках і подальшу роботу в "нормандському форматі".
Зеленський вельми позитивно оцінив підсумки саміту. Він наголосив, що Україні вдалося досягти шести поставлених завдань без здачі національних інтересів.
Тим часом Путін заявив про розбіжності із Зеленським щодо Донбасу.
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