Крикливі пропагандисти, втомлений Зеленський і голі жінки: що відбувалося за лаштунками саміту в Парижі

За кілька годин до зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі поліцію спробували атакувати голі активістки Femen, за підсумками переговорів президент України Володимир Зеленський був дуже втомленим, а російські пропагандисти масово заполонили Єлисейський палац.

Про це у своєму блозі пише кореспондент OBOZREVATEL, який побував на переговорах. За його словами, ажіотаж був тільки в українських і російських ЗМІ.

"Правду кажучи – європейські видання і телеканали (зокрема французькі) говорили про зустріч як про пересічну подію. Російських ЗМІ було багато. У Кремлі дуже ретельно і відповідально підходять до висвітлення діяльності Путіна. У нього є цілий "кремлівський пул", який пропускають на заходи такого рівня без черги. І так, журналісти весь час кричать.

Єлисейський палац, круасани... Ні, журналістів спочатку поїли водою з кавою і цукром. З одного боку, ми туди не їсти приїхали, але після 5 годин на морозі хотілося б і поїсти. Французька сторона виставила фуршет десь до 6-7 вечора за паризьким часом", – наголосив журналіст.

Російські ЗМІ у Парижі

Також він зазначив, що за кілька годин до самої зустрічі з натовпу вибігли активістки Femen із криками "Stop Putin's wars" – працівники спецслужби без проблем повалили їх на землю і тримали, поки на допомогу не прибігли колеги.

"На пресконференції президент Володимир Зеленський був дуже втомленим, але намагався триматися бадьоро. Видно було, що переговори минули важко, та й відповідальність була колосальною. По праву руку від президента перебувала українська делегація", – розповів журналіст OBOZREVATEL.

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