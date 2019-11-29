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30 листопада • оновлено в 11:07
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І сумно, і смішно: Гончаренко прокоментував "полювання" на волонтерів

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Команда президента України Володимира Зеленського намагається схилити країну в авторитаризм, звинувачуючи волонтерку Марусю Звіробій у неіснуючих погрозах.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його словами, історія з обшуками у Звіробій водночас сумна і смішна.

"Я вважаю, що вся ця історія і сумна, і смішна. Смішно бачити як ціле ДБР і ціла "Альфа" ганяється за Марусею Звіробій, ніби вона якась"Маруся Чорна Мамба Звіробій", як із фільму "Вбити Білла". І ось так розкидає всю держохорону, перекришить її, добереться до Зеленського і вб'є його. Це абсолютний абсурд", – поділився Гончаренко.

Він також додав, що у Кримінальному кодексі України є чітке роз'яснення статті про загрозу вбивства, і висловлювання Звіробій під них не підпадають.

"Інакше так маму, яка дала потиличника дитині, можна було б у тюрму садити. Там чітко зазначено, що загроза має бути реалізованою, реальною і що потерпілий має відчувати від цього страждання. Виходить, Зеленський страждає від Марусі Звіробій? Це звучить дуже дивно. Тому це все виглядає безглуздо і смішно", – розповів нардеп.
Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

УНІАН

Крім того, Гончаренко вважає, що комплексно дії Зеленського та його команди намагаються схилити політичний режим у бік авторитаризму.

"Якщо накласти це на все інше, на всі заяви щодо тієї є Софії Федини, заяви влади про журналістів, про те, що треба вводити кримінальну відповідальність за наклеп, дезінформацію, то ми маємо справу зі спробою команди Зеленського здійснити крен в авторитаризм і обмежити свободу слова і демократію в країні", – підсумував Гончаренко.

Новини
"Фільтруйте мову": "слуга" запропонувала "приглушити свободу слова" в Україні через Зеленського

Дивіться відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

  • Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

  • Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

  • Також Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних з політикою президента України Володимира Зеленського. А потім до неї з обшуками прийшли працівники ДБР і "Альфа";

  • "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала "приглушити свободу слова" після висловлювань Федини і Звіробій.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Ексклюзив
Особи
Олексій Гончаренко Володимир Зеленський Маруся Звіробій
Місце
Україна
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Коментарі
4
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Смішно
21
Цікаво
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Сумно
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Комментарии на сайте не модерированы
Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
........ ну а что вы хотели?.... "ЗЕку" надо как-то "защищяться".....,? - вопрос, а почему он не шёл защищать Страну, когда ему повестки приходили?.. ЧТО, хитро вы....й?,-а сколько по стране гуляет таких хитрожопых??... Из-за,таких мы имеем, то, что имеем... А ведь расхлебывать пройдётса нам всем......
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Аффтар, а где ты был, когда Порошенко прислал 500 альфовцев арестовывать Корбана, типа он сам у себя украл деньги из благотворительного фонда?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "угроза должна быть реализуемой, реальной и что потерпевший должен испытывать от этого страдания". Алеша, ты испытывал страдания когда тебе в Крыму по тыковке настучали?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Борисс Робот, Скажи, это не ты был? https://vimeo.com/240135018
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Борисс Робот
Борисс Робот
И снова проходил мимо, а ты испытывал страдания когда тебя на бутылку сажали...???
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