І сумно, і смішно: Гончаренко прокоментував "полювання" на волонтерів

Команда президента України Володимира Зеленського намагається схилити країну в авторитаризм, звинувачуючи волонтерку Марусю Звіробій у неіснуючих погрозах.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. За його словами, історія з обшуками у Звіробій водночас сумна і смішна.

"Я вважаю, що вся ця історія і сумна, і смішна. Смішно бачити як ціле ДБР і ціла "Альфа" ганяється за Марусею Звіробій, ніби вона якась"Маруся Чорна Мамба Звіробій", як із фільму "Вбити Білла". І ось так розкидає всю держохорону, перекришить її, добереться до Зеленського і вб'є його. Це абсолютний абсурд", – поділився Гончаренко.

Він також додав, що у Кримінальному кодексі України є чітке роз'яснення статті про загрозу вбивства, і висловлювання Звіробій під них не підпадають.

"Інакше так маму, яка дала потиличника дитині, можна було б у тюрму садити. Там чітко зазначено, що загроза має бути реалізованою, реальною і що потерпілий має відчувати від цього страждання. Виходить, Зеленський страждає від Марусі Звіробій? Це звучить дуже дивно. Тому це все виглядає безглуздо і смішно", – розповів нардеп.

Олексій Гончаренко УНІАН

Крім того, Гончаренко вважає, що комплексно дії Зеленського та його команди намагаються схилити політичний режим у бік авторитаризму.

"Якщо накласти це на все інше, на всі заяви щодо тієї є Софії Федини, заяви влади про журналістів, про те, що треба вводити кримінальну відповідальність за наклеп, дезінформацію, то ми маємо справу зі спробою команди Зеленського здійснити крен в авторитаризм і обмежити свободу слова і демократію в країні", – підсумував Гончаренко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте Луганської області та вступив у суперечку з добровольцем, ветераном полку "Азов" Денисом Янтарем.

Скандал у Золотому викликав широкий резонанс в Україні. Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому розкритикували поведінку президента, звинуватили його у здачі інтересів України і зазначили, що Зеленський "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Через висловлювання Федини і Звіробій були заведені кримінальні провадження з формулюванням "заклики до вбивства людини і повалення державної влади".

Також Звіробій поскаржилася на кримінальне переслідування людей, незгодних з політикою президента України Володимира Зеленського. А потім до неї з обшуками прийшли працівники ДБР і "Альфа";

"Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала "приглушити свободу слова" після висловлювань Федини і Звіробій.

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