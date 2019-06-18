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"Кремлівський курсант": главу Генштабу звинуватили в "совковості"

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Глава Генштабу Збройних Сил України Руслан Хомчак практикує "радянський принцип керівництва" армією і, всупереч чинному закону, "створює міністерство в міністерстві".

"Хомчак – старий радянський генерал. Людина радянської формації", – заявив OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Це колишній кремлівський курсант, випускник Московського вищого військового командного училища. Це вже на рівні генетики. Йому вклали в голову, що основа дисципліни в армії – це порядок в тумбочці у солдатів. Він цим зараз і займається. За інсайдерською інформацією, у нас в казармах знову з'явилися зразкові тумбочки", - заявив експерт.

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Як переконаний Жданов, Хомчак "живе в парадигмі Радянського Союзу: "наказ – стояти на смерть", "виконати завдання за всяку ціну".

Глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак

Глава Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак

Фокус.ua

У контексті вирішення проблеми масових звільнень військовослужбовців з лав ЗСУ та необхідності зміни правової бази армії, експерт зауважив: "Хомчак не може осягнути розумом, що рішення командира формуються внизу, а не вгорі. До речі, Хомчак говорив про те, що треба очищати армію від людей, вихованих в радянському дусі. Так ось, він повинен бути номер один у цьому списку".

Жданов також звернув увагу на той факт, що начальник Генштабу, всупереч закону про національну безпеку і оборону України, який "передбачає зниження статусу глави генштабу – у нього прибирають приставку "головнокомандувач ЗСУ", - "призначає заступників за видами Збройних Сил", тобто "створює міністерство в міністерстві".

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Як писав OBOZREVATEL, в нещодавньому інтерв'ю глава Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак назвав відносини в військових колективах однією з проблем ВСУ. "Коли у солдата є проблема, він бачить її або порушення, але йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а дзвонить волонтерам або ще комусь... Тому що, щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" її вирішили... Я так розумію, що в колективі при цьому – нездорові відносини", - заявив він.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Руслан ХомчакОлег Жданов
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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