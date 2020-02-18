"Кремль продовжує постачати своїх маріонеток": США на Радбезі ООН потужно підтримали Україну

Ситуація з ескалацією конфлікту на Донбасі показала, що Москва не бажає виконувати взяті на себе зобов'язання.

Таку заяву зробила представниця США на засіданні Ради безпеки ООН. Вона зауважила, що агресивні дії Росії суперечать міжнародними нормами і міжнародній безпеці.

"Вона (Росія) продовжує озброювати, постачати і підживлювати своїх маріонеток на сході України, що йде в розріз з позицією РФ за Мінськими домовленостями. Сьогоднішній напад проросійських сил біля Золотого прямо суперечить умовам, які були досягнуті лише тиждень тому. Росія як і раніше не виконує зобов'язання, взяті на себе президентом Путіним та іншими офіційними особами. Тривають вбивства українців. Замість того, щоб конструктивно працювати (над вирішенням конфлікту), Росія поширює дезінформацію, і очевидно грає роль в розпалюванні цього конфлікту", – заявила вона.

Водночас представниця США відзначила зусилля української сторони щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

"Президент Зеленський активізував дипломатію для завершення конфлікту, спробував поліпшити гуманітарні умови, провів обмін ув'язненими і пішов на діалог з президентом Путіним. У результаті цього відбулося перше з 2016 року засідання в Нормандські форматі", – сказала вона.

Дипломат нагадала, що США підтримують Мінські домовленості і Нормандський формат. "Врегулювання конфлікту має бути повністю дипломатичним. Ми і далі будемо підтримувати суверенітет і територіальну целостноть України", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Великої Британії засудила Росію за підтримку терористів "Л/ДНР" і спроби підірвати суверенітет України.

Нагадаємо, що вранці 18 лютого озброєні формування РФ почали наступ на Донбасі. Збройні сили України зазнали важких втрат під час боїв.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!