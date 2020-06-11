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11 червня • оновлено в 17:29
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Кремль передав Зеленському чорний список українських політиків: OBOZREVATEL просить назвати імена

  • Представники Кремля передали Офісу президента список політиків, яких РФ хоче й не хоче бачити в українській владі

  • До переліку "небажаних" потрапили щонайменше дев’ятеро осіб

  • Йдеться, ймовірно, про "антипутіністів" і прозахідно налаштованих політичних діячів

  • OBOZREVATEL звертається до ОП з вимогою назвати всі імена у зазначеному списку

30.3т
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Кремль передав Офісу президента України список так званих "бажаних" і "небажаних" із позиції РФ політиків в українській владі.

Як стало відомо OBOZREVATEL із власних джерел, його під час останньої зустрічі в Мінську передав керівнику ОП Андрію Єрмаку заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, котрий займається "українським напрямком".

За нашими даними, до переліку "небажаних" персон потрапили дев’ятеро осіб. Йдеться, ймовірно, про "антипутіністів" і прозахідно налаштованих політиків.

Єрмак і Козак

Єрмак і Козак

Водночас є прізвища тих, кого Росія хотіла б бачити на різних посадах в українському парламенті й інших органах державної влади.

Через це OBOZREVATEL звертається до Офісу президента з вимогою назвати всі імена в зазначеному переліку. А саме: всіх політичних діячів, яких РФ прагне бачити в українській владі, і всіх тих, хто потрапив під "табу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українську владу запідозрили в послідовному виконанні плану зі зближення з Росією. Він складається із 12 пунктів і йдеться в ньому про поступки економічні, у війні на Донбасі, а також про усунення з політичного поля прихильників Майдану, лояльність до російської мови.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Козак Андрій Єрмак
Місце
Україна
Теги
Офіс президента політика
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