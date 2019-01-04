В 2019 году отношения между Украиной и Россией будут зависеть от двух факторов: во-первых, это президентские и парламентские выборы в Украине, и, во-вторых, нагнетающая ситуация в России, при которой режим Владимира Путина может рухнуть.

От этих факторов зависит, каким будет будущее в украинско-российских отношениях. Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

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Самым серьезным и важным фактором в развитии ситуации между Украиной и Россией является позиция президента Украины. Сегодня его позиция – это попытка сохранить относительную стабильность. Плохую, ненужную Украине, невыгодную, но стабильность. Явно сдерживается любая активность на Донбассе. Это означает, что ситуация как была тухлой, так и остается.

Но в Украине, возможно, будет новый президент, у которого на начальном этапе может возникнуть желание как-то разрешить эту ситуацию – разрешить изменением отношений между Россией и Украиной. Могут быть и радикальные изменения. Этот вопрос во многом будет зависеть от избирателей, которые примут решение на выборах – что для них важнее: стабильность или поддержание этой точки нестабильности, в которой, конечно же, заинтересована Россия. Ведь главной задачей Путина было создание точки нестабильности и поддержание ее.

Россия сейчас не заинтересована в расширении этого конфликта. Все необходимые результаты дает нынешнее состояние конфликта – а сейчас на Донбассе бесперспективное состояние и каких-то изменений никто не хочет. Украина не хочет каких-то изменений, потому что и военные, и спецслужбы, и политики боятся изменений к худшему. И в России, в общем, не хотят каких-то изменений – то, что достигнуто, официальная пропаганда называет гражданским противостоянием. Да и Украина официально признала Россию так сказать наблюдающей стороной – в нормандском и минском форматах. По существу, это управляемый Россией конфликт. Но в форматах, которые признаны Украиной, Россия является объективной и консультирующей стороной. Здесь все зависит от Украины.

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Да, Россия названа в Украине агрессором, поскольку создала эту конфликтную ситуацию, развивает ее и поддерживает. Но этого достаточно с точки зрения кремлевских экспертов – мол, нестабильность влияет на всю ситуацию в Украине, да и на европейский континент Россия осуществляет свое воздействие и влияние через эту нестабильность.

В 2019 году может произойти следующее – какие-то серьезные изменения в России, которые автоматически приведут к прекращению этой провокации, либо серьезные действия Украины, которые тоже могут привести к изменению ситуации. Но я не вижу со стороны Украины желания украинских политиков разрешить эту ситуацию. Возможно, новый президент и новый состав Рады постараются изменить ситуацию. Поэтому все зависит от Украины.

Что может произойти в России? Недовольство растет, общество осознает невозможность этой власти проводить сколь-нибудь адекватную политику, руководить экономикой. Протесты проявляются в разной форме. Пока это социологические протесты. Вспомним 1989 год, когда расстреляли Чаушеску (президента Румынии). Тогда вся ситуация развивалась в течение суток – были региональные протесты, потом Чаушеску собрал очередной митинг в поддержку себя, на котором начались протесты, которые вылились на улицы. И за два дня уже расстреляли Чаущеску. А в России уже сейчас непредсказуемая ситуация – протесты зреют и это очевидно. Власть ничего не может предложить обществу – и ситуация резко ухудшается. Поэтому 2019 год может стать определяющим. Текущее состояние в России, когда власть не способна управлять, а общество это понимает и не хочет этой власти – это пороховая бочка. Тут может произойти все, что угодно. Возвращаясь к митингу в поддержку Чаушеску, с которого он бежал – так вот, там взорвалась петарда, и начались волнения, которые вылились на улицы Бухареста.

Могут ли конфликт на Донбассе разрешить миротворцы? Если по схеме, предложенной Путиным, то, конечно же, нет. Потому что по сценарию Путина миротворцы будут охранять бандитские формирования от Украины. Это вряд ли приведет к какому-то решению. А миротворцы на границе между Украиной и Россией? Путин возражает и такой сценарий пока не возможен. Если бы это было возможно, то означало бы вывод российских войск и вооружений – а по существу, потерю контроля над Донбассом. А при таком сценарии (который сегодня блокирует Россия) действующий режим в Лугандонии продержится очень недолго.