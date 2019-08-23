Креатура ''Царя''? Головою Рівненської ОДА може стати одіозний бізнесмен

Головою Рівненської ОДА можуть призначити Віталія Коваля, який є прямою креатурою одіозних місцевих еліт.

Як повідомляють OBOZREVATEL джерела в київській команді "Слуги народу", призначення може відбутися вже найближчим часом. Коваль був схвалений Кабінетом міністром, зараз все залежить від указу глави держави.

При цьому, як повідомляють джерела, Віталія Коваля лобіює глава Рівненської обласної ради Олександр Данильчук. Вони разом займалися греко-римською боротьбою, а на даному етапі Коваль є главою місцевої спортивної федерації.

"Після виборів у Данильчука борг перед Юрієм Косюк, близько 1 млн доларів. Він же активно займався просуванням кандидатів від штаба БПП. Саме за допомогою бізнесмена їм вдалося просунути на посаду Коваля, який також володіє в області великим бізнесом. Йдеться про київських фірмах – " ВВВ Монтаж "(будівництво доріг і автострад) і "Санакая" (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин)", — вказує джерело.

Віталій Коваль

За інформацією місцевих ЗМІ, саме ці компанії вигравали тендери на будівництво доріг в області. Так, "ВВВ Монтаж" за рік і чотири місяці отримав 42 контракти на Рівненщині на 427 400 000 долл бюджетних коштів. Зокрема, три контракти на 215 млн грн з суспільством підписала Служба автодоріг області, 13 контрактів на 184 млн грн — обласний департамент будівництва.

Прогалини в біографії має і сам Олександр Данильчук. Місцеві ЗМІ дали йому кличку "Цар", а в 2014 році місцеві активісти влаштували йому "сміттєву люстрацію". Вони підозрювали його в причетності до вирубування лісів і кришування видобутку бурштину.

Варто відзначити, на відміну від призначень в Одеську та Львівську ОДА, відкритого конкурсу на вакантне місце в Рівненській області не було.

Люстрація Олександра Данильчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський звільнив т. в. о. голови Миколаївської обласної держадміністрації В'ячеслава Боня і керівника Управління СБУ в Житомирській області Віктора Панасюка.

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