Кравчук знову дав інтерв'ю пропагандистам РФ: розповів про плани щодо Донбасу

Перший президент України, глава її делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук поділився планами щодо ОРДЛО з російськими пропагандистами.

Зокрема, розповів про умови повернення мирного життя на окуповані Росією регіони. Інтерв'ю з ним записало "RT на русском".

"Ми повинні вносити пропозиції, які є реальними й відповідають українським Конституції, законодавству. Не вступати в якісь непотрібні дискусії, не звинувачувати одне одного, а домагатися найголовнішого – миру. Для цього треба продумати практичні кроки. Треба, щоб люди, які живуть у районах, які не контролюються українською владою, відчули, що наші пропозиції стосуються їхнього безпосередньої життя", – вказав Кравчук на кроки, які повинні сприяти встановленню миру на Донбасі.

Одним із них він назвав те, що Україні варто розглянути пропозицію про вільну економічну зону не тільки в непідконтрольних районах, а й загалом у Донецькій і Луганській областях. Перший президент нагадав, що в 1993 році вносив таку пропозицію, тоді ж були пілотні рішення про введення економічної зони в цих областях, тож, мовляв, "маленький досвід" у цьому питанні в нього є.

"Запропонувавши вільну економічну зону, ми одразу залучимо людей до роботи, інвестиції, почнеться безпосередня участь влади, громадських організацій. Всі, хто працює в цій економічній вільній зоні, відчують необхідність своєї участі. Тому що від цього залежить їхнє життя. Але найголовніше – вони побачать, що життя почне змінюватися, припиняться загальні розмови про те, хто і що підписував чи ні", – переконаний глава української делегації в ТКГ.

За його словами, зараз Україна перебуває в тій стадії, коли від загальних фраз треба переходити до конкретних справ. Йдеться про обмін полоненими, вирішення питань безпеки, миру.

"Не говорити про труднощі й складнощі – вони є і були, а вирішувати разом, домовлятися конкретно і з конкретними людьми. Компроміси, пропозиції. Тобто не треба боятися сьогодні якихось рішень, які комусь можуть сподобатися або ні. Головне, щоб вони відповідали інтересам людей", – підкреслив політик.

Відповідаючи на питання журналістів росЗМІ, він також уточнив, що в нього "поки не було" можливості обговорити ці кроки безпосередньо з так званою владою "Л/ДНР". Але водночас додав, що все можливо, якщо сторони "йтимуть назустріч одна одній".

"Поки це наші пропозиції, вони виникли буквально декілька днів тому. Але дуже багато людей хочуть долучитися до цієї роботи на громадських засадах, за велінням душі й серця. Ми сподіваємося, що така хвиля ініціатив, інтересів, вирішення реальних потреб людей, а не загальні розмови, – зможуть дати результат. Якщо, звичайно, будемо йти назустріч одне одному", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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