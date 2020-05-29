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29 травня • оновлено в 18:36
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Кравчук зізнався, що б сказав під час зустрічі з Путіним

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Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що главі Росії Володимиру Путіну, очевидно, дуже подобається смерть людей.

І якщо це дійсно так, то він би порадив йому поміняти свої погляди або піти з посади. Такими думками український політик поділився в ефірі програми "Бацман" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначимо, що журналістка попросила його поділитися тим, що б він сказав лідеру країни-агресора, якби опинився на зустрічі з ним.

Кравчук зізнався, як би говорив із Путіним

Кравчук зізнався, як би говорив із Путіним

"Вам, Володимире Володимировичу, імпонує, коли проливається кров людей? Ви гуманітарій чи людина, якій подобається, коли вмирають люди? Спостерігаю давно за вами. Коли ви десь у Москві труїли людей, десь на Кавказі дітей убивали, не погодилися ні з чим, "нехай помирають діти і жінки"... Я дійшов до висновку, що вам подобається смерть людей. Це найстрашніше, що може бути. Раджу вам поміняти свої погляди або піти". Все", – поділився Кравчук.

Водночас наголосив, що, якби він таке дійсно сказав в очі Путіну, то, ймовірно, це обернулося б для нього не найкращим чином.

"Думаю, що навряд чи б я в цьому становищі, не будучи президентом України, повернувся б додому", – зізнався політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Україні потрібно розробити стратегію поступового повернення Донбасу. На його думку, негайно повернути окуповані території вже не вийде.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Леонід Кравчук Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
політика президент
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