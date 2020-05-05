Перший президент України Леонід Кравчук звернувся до чинного глави держави Володимира Зеленського і закликав зберегти цілісність країни у кризовий період.

Також свій посил він адресував Верховній Раді та Кабміну, зазначивши, що в такий непростий час, як зараз, вкрай важливо не дати вийти ситуації з-під контролю. Текст послання Кравчука опублікував сайт "Гордон".

"Шановний президенте, Володимире Зеленський! Шановні Верховна Радо і уряде України! Дозволю собі, покладаючись на власний чималий досвід, нагадати вам, що розвал держави починається з ухвалення рішень, які не відповідають національним інтересам, і невміння або нездатність досягти виконання необхідних для життя країни рішень і даних владою обіцянок", – зазначив перший лідер незалежної України.

Кравчук і Зеленський

"Сьогодні ми стоїмо на межі, за якою анархія і вседозволеність. Зупиніть це, поки не пізно! Кожен чиновник має нести відповідальність (наголошую, юридичну) за свавілля", – додав він.

Кравчук також наголосив, що держава не може залишати без реагування чиїсь загрозливі дії, особливо коли йдеться про можливу загибель людей. Він висловив переконання в тому, що моральна порожнеча і дикість повинні суворо каратися, інакше Україна не зможе вибратися з прірви.

"Сьогодні питання стоїть так: кожен громадянин України своїми діями або допомагає державі і собі, або заважає, піддаючи при цьому загрозі й власне життя. Вибору тут не існує. Об'єктивний біль сильніший за наші бажання. Не хочеться вірити, що частина людей, навіть під час вибору між життям і смертю, розуміє демократію як вседозволеність, як небажання думати і діяти в рамках гуманних і духовних цінностей", – поділився своєю думкою з владою України перший президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук відверто висловився про політику Зеленського та економічну кризу. Перший президент України заявив, що виступає за послаблення співпраці з МВФ, однак через епідемію COVID-19 влада була змушена вести переговори про новий кредит, щоби "врятувати українців".

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