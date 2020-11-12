Кравчук запропонував вивести з Донбасу терористів, які "просто воювали"

Терористи на Донбасі, які здійснювали військові злочини повинні понести покарання, а ті, хто не вбивав, мають просто піти з території України.

Таку думку висловив в інтерв'ю виданню "Настоящеее временя" глава української делегації в тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук. За його словами, за порушення перемир'я повинні понести покарання бойовики ОРДЛО.

"Ті, які прибульці, різні найманці, вони роззброюються і виводяться з України. Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали військові злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання", – сказав Кравчук.

Він також зазначив, що місцеві жителі, які брали участь в бойових діях, просто повинні здати зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада Леонід Кравчук заявив, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. Він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.