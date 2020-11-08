Кравчук розповів про розробку спеціального закону щодо виборів на Донбасі

Верховна Рада готова розробити спеціальний закон про вибори на Донбасі, в тому числі і за мажоритарною системою, але за однієї умови.

Як сказав в інтерв'ю російському агентству ТАСС глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, спочатку Україна повинна відновити контроль над усією окупованою територією і над українсько-російською ділянкою кордону.

"Верховна Рада підготує такий спеціальний закон про вибори. Я не виключаю, що закон про вибори може передбачати не обов'язково пропорційну систему партій. Може, це буде мажоритарна система. Але це поки мої міркування з цього приводу", – зазначив він.

Водночас Кравчук підкреслив, що прийняття такого спеціального закону і проведення виборів в тій ситуації, яка є зараз, неможливо.

"Як можна провести вибори, коли там немає законів України, Конституції України? Як Україна візьме на себе відповідальність за вибори і як забезпечити безпеку спостерігачів, якщо ми не контролюємо цю територію?" – запитав глава делегації.

Проте і в нинішній ситуації, продовжив він, Україна готова обговорювати створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі.

"Спочатку ми пропонуємо синхронну демілітаризацію цієї території, виведення всіх незаконних збройних формувань, зброї. Потім Україна бере під свій особистий контроль кордон і територію, не беручи якісь сьогодні кроки, які можуть бути зроблені через півроку-рік", – заявив Кравчук, уточнивши, що мова йде про кроки щодо затвердження закону про специфічні умови місцевого управління на Донбасі.

Далі, за результатами виборів, формується місцева влада.

"І ця влада починає діяти разом з Україною, а держава бере на себе відповідальність за створення умов для нормального, але специфічного життя людей на цій території з урахуванням того, як вони бачать це життя, як вони хотіли", – пояснив він.

"Ми повинні взяти територію під контроль і відповідати перед світовою спільнотою за те, як будемо проводити вибори, щоб все робилося за законом", – резюмував глава делегації.

Як писав OBOZREVATEL, Кравчук заявив, що Верховна Рада повинна прийняти закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, але не буде закріплювати особливий статус регіону в Конституції України.