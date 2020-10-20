Кравчук розкрив стратегію щодо повернення Донбасу

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук озвучив стратегію повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей.

В ефірі телеканалу "Україна 24" він заявив, що для цього потрібно ухвалити пакет законів.

Зокрема, Кравчук зазначив, що йдеться про:

припинення війни;

проведення виборів на непідконтрольних територіях;

формування виконавчої влади;

ухвалення законів економічного характеру, зокрема тих, які створять умови для інвестицій.

Глава української делегації пояснив, що це величезний масив документів: у період війни, після війни і в період повернення непідконтрольних територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 20 жовтня звернувся до українців із трибуни Верховної Ради. У своєму виступі він розповів про проблеми з коронавірусом і ситуацію з окупованими територіями.

В ефірі Obozrevatel TV Леонід Кравчук прокоментував промову глави держави. Він зазначив, що загалом вона є задовільною.