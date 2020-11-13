Голова української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук прояснив сутність нового українського "Плану спільних кроків" щодо Донбасу.

На його думку, потрібно виходити з того, що є не тільки український план, сказав він в інтерв’ю ТСН. Також наявні російський, напрацювання ОРДЛО, дорожня карта Нормандського формату і політичних радників Нормандського формату.

"За всі ці роки напрацьовано дуже багато різних документів, які спрямовані на одну мету – врегулювання військової ситуації на Донбасі", – наголосив Кравчук.

Один з документів – Мінські домовленості – був підписаний за президентства Петро Порошенко.

"І одне положення дуже всім запам’яталося – порядок дій на непідконтрольній Україні території. А саме, що спочатку: вибори, а потім контроль над кордоном і встановлення української влади, чи спочатку контроль над кордоном, встановлення там української влади, а вже потім вибори? В цьому документі записано, що спочатку вибори, а потім контроль над кордоном", – пояснив політик.

Кравчук впевнений, що саме це вже п’ять років залишається головним гальмом для будь-якого руху вперед.

"Російська сторона, щойно відбуваються якісь спроби пошуку можливих форм дій, які б сприяли точному розв’язанню будь-яких питань, одразу нагадує нам, що ми маємо керуватися Мінськими домовленостями. Тут постає головне запитання, адже цих угод не одна, їх багато, а вони беруть тільки одну, яка розглянута і загалом схвалена Радою безпеки ООН", – наголосив він.

Тож Україна попросила політичну підгрупу зі всіх наявних розробити єдиний план. Він розглядатиметься на засіданні ТКГ, сказав Кравчук.

Щодо термінів, коли це буде зроблено, він відповів так: "Важко сказати, робота дуже велика, яка включає не тільки припинення військових дій, а й роззброєння, демілітаризацію, проведення виборів, формування там української виконавчої та інших гілок влади…Це величезний комплекс безпекових, політичних, економічних, соціальних і духовних заході"в.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на засіданні політичної підгрупи в ТКГ 10 листопада взято за основу український "План дій" щодо Донбасу. Також вдалося досягти деяких результатів в обговоренні умов розблокування російської сторони роботи контрольних пунктів в'їзду і виїзду.