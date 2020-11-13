Кравчук прояснив сутність нового українського "Плану спільних кроків" щодо Донбасу
Українська делегація в ТКГ розробила "План спільних кроків" для врегулювання конфлікту на Донбасі
Він передбачає повне припинення війни на початку 2021 року та демілітаризацію окупованих РФ територій
Після цього ОРДЛО 31 березня мають пройти місцеві вибори
Голова української делегації у Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук прояснив сутність нового українського "Плану спільних кроків" щодо Донбасу.
На його думку, потрібно виходити з того, що є не тільки український план, сказав він в інтерв’ю ТСН. Також наявні російський, напрацювання ОРДЛО, дорожня карта Нормандського формату і політичних радників Нормандського формату.
"За всі ці роки напрацьовано дуже багато різних документів, які спрямовані на одну мету – врегулювання військової ситуації на Донбасі", – наголосив Кравчук.
Один з документів – Мінські домовленості – був підписаний за президентства Петро Порошенко.
"І одне положення дуже всім запам’яталося – порядок дій на непідконтрольній Україні території. А саме, що спочатку: вибори, а потім контроль над кордоном і встановлення української влади, чи спочатку контроль над кордоном, встановлення там української влади, а вже потім вибори? В цьому документі записано, що спочатку вибори, а потім контроль над кордоном", – пояснив політик.
Кравчук впевнений, що саме це вже п’ять років залишається головним гальмом для будь-якого руху вперед.
"Російська сторона, щойно відбуваються якісь спроби пошуку можливих форм дій, які б сприяли точному розв’язанню будь-яких питань, одразу нагадує нам, що ми маємо керуватися Мінськими домовленостями. Тут постає головне запитання, адже цих угод не одна, їх багато, а вони беруть тільки одну, яка розглянута і загалом схвалена Радою безпеки ООН", – наголосив він.
Тож Україна попросила політичну підгрупу зі всіх наявних розробити єдиний план. Він розглядатиметься на засіданні ТКГ, сказав Кравчук.
Щодо термінів, коли це буде зроблено, він відповів так: "Важко сказати, робота дуже велика, яка включає не тільки припинення військових дій, а й роззброєння, демілітаризацію, проведення виборів, формування там української виконавчої та інших гілок влади…Це величезний комплекс безпекових, політичних, економічних, соціальних і духовних заході"в.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на засіданні політичної підгрупи в ТКГ 10 листопада взято за основу український "План дій" щодо Донбасу. Також вдалося досягти деяких результатів в обговоренні умов розблокування російської сторони роботи контрольних пунктів в'їзду і виїзду.