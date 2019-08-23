Кравчук: Україна живе всупереч рагулям і Путіну

Україна зможе подолати бідність і війну, всупереч "рагульським розмовам" і заявам президента Росії Володимира Путіна, що це "випадкова держава".

Про це заявив в ексклюзивному інтерв'ю ObozTV перший президент України Леонід Кравчук, коментуючи 28-ту річницю незалежності України. При цьому він зазначив, що бачить найближче майбутнє України "дуже складним".

"Криза економічна – системна, політична – системна, війна на Донбасі, анексований Крим... Україна стала найбіднішою країною Європи, корупція пронизала всі верстви політичної влади і не тільки. Додатково до цього – незахищеність людини, втрата віри в майбутнє", – перерахував перший президент.

"Стає дуже складно відповісти на питання, чи сприймають душею і розумом по-справжньому люди незалежність України. Моя відповідь негативна – не всі сприймають. Я навіть можу сказати – чимало тих, хто не вважає для себе 24 серпня, День незалежності, національним святом", – додав він.

При цьому Кравчук висловив упевненість, що ці негативи будуть подолані.

"Україна все-таки живе 28 років – всупереч усім рагульським розмовам, що вона не витримає... що це випадкова держава, як заявив президент Росії Путін. Живе Україна, будується, хоча могла б жити краще і будуватися краще", – підкреслив він.

Колишній глава держави висловив упевненість, що "наступний День незалежності ми відзначатимемо в більш оптимістичному стані".

Леонід Кравчук liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Леонід Кравчук виступив в ефірі російського телебачення з заявою, що Україна ніколи не воюватиме проти РФ.

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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