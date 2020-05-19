Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що за недосконалої демократії в країні відставки міністрів можуть стати безперервними, а уряд перестане працювати.

Так він відреагував на повідомлення про реєстрацію у ВРУ проєкту закону №3499 "Про інтерпеляцію", який пропонує розширити повноваження парламенту щодо звільнення міністрів. Думкою політик поділився в коментарі "Гордону".

"Такий закон передчасний. Якщо його ухвалять, у нас не буде уряду. Особливо з огляду на ситуацію в нашому парламенті, де низька культура, різношерстність, непримиренність позицій. Там чотири опозиційні сили й багато маленьких груп. У будь-який час вони можуть зібрати 45 голосів і тероризуватимуть міністрів", – переконаний Кравчук.

Леонід Кравчук

За словами першого президента України, така законодавча норма може призвести до того, що демократія спрацює проти самої себе й зруйнує роботу будь-якого створеного Кабінету міністрів.

"Уряд повинен працювати, він не може постійно відгавкуватися. Опозиція – це добре, з нею потрібно рахуватися, поважати, брати в роботу її гарні пропозиції, але постійно дискутувати неможливо. Слухаючи всіх і поважаючи всіх, уряд має виконувати свою програму. Тому я вважаю це передчасним інструментом, який буде заважати працювати і дестабілізувати ситуацію", – зазначив Кравчук.

Він наголосив, що через недосконалість політичної системи в Україні відставки міністрів можуть стати безперервними, перманентними. Відповідно, уряд працювати не буде. Однак, додав політик, демократією не можна зловживати. Особливо, коли вона недосконала, а парламент "не структурований і дозволяє вседозволеність", і коли політичні сили теж недосконалі.

"Вони ж не мають своїх програм і часто створюються за миттєвої необхідності. Ось, наприклад, зараз обговорюється партія мерів. Із ким вони збираються боротися? З владою чи з опозицією? Хто вони такі? Вони ж чиновники. А чиновники повинні виконувати закони. Якщо всі чиновники замість того, щоб виконувати закони, створюватимуть політичні сили і діятимуть на свій розсуд, буде анархія", – підсумував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що у Верховній Раді України не зареєстровані документи про звільнення жодного з членів Кабінету міністрів.

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