Кравчук назвав планом "Б" щодо Донбасу відключення Росії від міжнародних платіжних систем

Якщо в процесі переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі до кінця року не буде прогресу, Україна може запропонувати посилити санкції проти Росії, зокрема, відключивши її від міжнародної платіжної системи.

Про це сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24".

"Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо це просити і вимагати", – сказав він у відповідь на питання, який план "Б" щодо Донбасу.

За словами Кравчука, Україна залишається прихильною дипломатичному шляху вирішення проблеми і не буде "вимагати війни, тому що це не входить у філософію демократичної України".

Так, якщо Кремль не хоче домовлятися дипломатичним шляхом, потрібно відновлювати територіальну цілісність України через спільний тиск світової спільноти і Києва, вважає перший президент України. "А форми тиску ми знайдемо", – додав він.

Кравчук також нагадав, що 2020 року було прийнято документ про всеосяжний режимі тиші на Донбасі, "який не ідеально, але дотримується". "Але більше якихось конкретних кроків до миру не зроблено", – констатував глава делегації України в ТКГ.

Він зазначив, що поки на окупованих територіях Донбасу будуть перебувати чужі війська, там не можна проводити вибори – спочатку необхідно створити умови для цього. Крім того, Кравчук вважає, що військовий стан "в жодному разі" не допоможе перемогти у війні на Донбасі.

Відзначимо, найбільш популярними платіжними системами, як в Україні, так і в Росії, на сьогоднішній день є саме міжнародні системи Visa і Mastercard. Велика частина банківських карт і розрахункових рахунків орієнтовано на одну з них. До цих двох систем підключено практично всі банки світу, що працюють на основі заданих ними правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук розповів, що РНБО розробляє план "Б" щодо Донбасу. За його словами, президент Володимир Зеленський планує дочекатися 9 грудня річниці "нормандської зустрічі", щоб проаналізувати ситуацію.