Кравчук назвав основні кроки України для досягнення миру на Донбасі
За словами Кравчука, не можна говорити про вибори, коли на Донбасі перебувають незаконні військові формування
Він вважає, що формула "спочатку вибори, потім кордон" – нереальна
Кравчук заявив, що мінський переговорний процес має вийти на якісно новий рівень
Для досягнення миру на сході України Верховна Рада найближчим часом повинна ухвалити три основні закони.
Як заявив в інтерв'ю hromadske глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, йдеться про закони про демілітаризацію ОРДЛО, амністію і вибори.
"Їх обов'язково треба ухвалити, щоб почати цей важливий рух вперед", – зазначив він.
За словами Кравчука, не можна говорити про вибори, коли на Донбасі перебувають незаконні військові формування.
"Припустимо, вибори раптом призначили в такому форматі, як хочуть Росія і ОРДЛО – спочатку вибори, а потім кордон. Запрошують на вибори спостерігачів... Спостерігачі звертаються до української влади: ви можете забезпечити мир і спокій людей, які спостерігатимуть? Ну як ми можемо сказати "можемо", коли нас там немає? А цього не хочуть бачити і сприймати Росія і ОРДЛО", – підкреслив глава делегації.
Він вважає, що формула "спочатку вибори, потім кордон" – нереальна.
"Ми спочатку підготуємо умови – це перше і найнеобхідніше, а потім будемо говорити про вибори", – додав Кравчук.
На його думку, мінський переговорний процес має вийти на якісно новий рівень.
"Думаю, і Росії некомфортно в такій ситуації, коли проблему шість років вирішують, а зрушень немає, триває війна, яка коштує жертв, величезних руйнувань, фінансових витрат", – завершив глава української делегації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Леонід Кравчук заявив, що план з досягнення миру на Донбасі, який українська делегація представила в ТКГ, може стати причиною зустрічі президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна.
Також він підтвердив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Берліні дійсно може відбутися до Нового року.
Крім цього, Кравчук розповів, що Україна підготувала документи на обмін 11 полонених із ОРДЛО.