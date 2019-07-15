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Крадій повинен сидіти у в'язниці – Антон Геращенко у бліц-шоу "Без гриму"

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Український політик і народний депутат, екс-радник міністра внутрішніх справ України і член колегії Міністерства внутрішніх справ, співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" та ініціатор законопроектів про кримінальну відповідальність за організацію "проплачених" мітингів і ухилення від мобілізації. Людина, яка не побоялася назвати Росію "спонсором тероризму", а фейкові кримінальні справи московських судів розцінює як дуже високий бал за свою діяльність.

Антон Геращенко в ексклюзивному бліц-шоу "Без гриму" розповів Ганні Буткевич про те, як він вплинув на українську політику, ким він захоплюється, за що відповідає радник, чи часто дружина йому допомагає у вирішенні політичних питань і яка страва рятує від стресу.

Не пропустіть 16 липня о 07:30 на ОbozTV

Крадій повинен сидіти у в'язниці – Антон Геращенко у бліц-шоу "Без гриму"

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