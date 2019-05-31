Кожен крок Зеленського призведе до розчарувань — політтехнолог Порошенка

В останній день весни партія "Солідарність" Петра Порошенка провела з'їзд, де і оголосила ребрендінг. Змінила назву, а також керівника. На цей раз п'ятий президент починає свою виборчу кампанію до Верховної Ради з новою партією — "Європейська Солідарність".

Політичний проект продовжить курс Порошенко, а також займе опозиційну нішу до чинного президента Володимира Зеленського. Про подальші плани OBOZREVATEL в невеликому бліц-інтерв'ю обговорив з політтехнологом п'ятого президента Віктором Уколовим.

— У ЗМІ просочилася інформація, мовляв Петро Порошенко побачив останні рейтинги його нової політичної сили. Вони були такими низькими, в районі 5%, що після цього він пішов у сильний ступор. Не спілкувався ні з ким з команди протягом дня. Все так погано?

— Це брехня, останні рейтинги показували, у "Солідарності" 3-е місце з 9-10%. Ніколи так багато не брешуть, як під час війни, або виборів. Особливо в Україні і щодо рейтингів. Повірте, якби інформація відповідала дійсності, всі б про це кричали на кожному кутку.

— Ви прогнозуєте як мінімум такий результат і 21 липня?

— Сподіваємося, результат буде більшим. Впевнені, кожен крок Зеленського призведе до великих розчарувань в його політичній силі. Зараз він переживає медовий місяць, коли конформісти, що підтримують будь-яку владу, починають симпатизувати йому лише тому, що він став президентом.

Але є все більше людей, які скептично ставилися до влади і все більш негативно до президентства Зеленського. Зрозуміло, у багатьох питаннях він не компетентний, видно фальш, коли він поїхав до шахтарів, а по дорозі почав фотографуватися зі шаурмою, з радісним обличчям, хоча причина поїздки була трагедія у Львівській області.

Новини Навколо стенограми зустрічі Зеленського з главами фракцій розгорівся скандал

Видно, йдуть провали у співпраці з МВФ. Місія поїхала з країни, поставивши свою роботу на паузу, хоча ще в середині травня Олександр Данилюк заявив, команда Зеленського розраховує на відновлення кредиту Stand by. Більш того, президент зустрівся з місією МВФ, але про це навіть не повідомила його прес-служба. Це означає те, що зустріч була провальною.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Видно, у президента Зеленського не виходить і діалог з Верховною Радою. За його закон з закритими списками проголосували тільки 92 людини, щоб поставити його в порядок денний. Приблизно така цифра була і при голосуванні за відставку Гройсмана. Тобто, чим далі, тим краще для опозиції. Час грає на нашу користь.

— Ви вже позиціонуєте себе як опозиція до чинного президента?

— Безумовно. Петро Порошенко має найбільшу підтримку серед опозиціонерів. Наприклад, Юлія Тимошенко перестала бути опозиціонеркою, вона закликає підтримувати президента. Позиція Анатолія Гриценка щодо Зеленського — він уникає критики. В опозиції хіба що знаходиться Олег Ляшко.

— Чи буде президент Петро Порошенко балотуватиметься за списками партії "Європейська солідарність"?

— Він стане першим в історії України президентом, який поведе свою партію на парламентські вибори. У нас уже були такі прецеденти, як, наприклад, перший президент Леонід Кравчук. Але ніхто ще не вів власний проект в парламент.

З'їзд партії "Європейська Солідарність"

— Так розумію, партія "Голос" Святослава Вакарчука грає на вашому електоральному полі. Чи можливі в майбутньому об'єднання з цією силою, на рівні фракцій, наприклад?

— З таким успіхом можна говорити і те, що партія грає на полі Зеленського. Вакарчук — непрофесійний політик, він належить шоу-бізнесу, тому це той же "кіт в мішку". Тільки цей зі Львова і говорить українською мовою. Хоча він має сталі політичні погляди, проукраїнські і цим підкуповує.

З іншого боку, я скептично ставлюся до походу непрофесіоналів в політику. Перший похід Вакарчука завершився через рік і він подав всього дві поправки до чужих законів у другому читанні. Своїх законопроектів він не реєстрував. Невідомо, наскільки довго він буде мати інтерес до політики в цей раз.

Він не виглядає сильним лідером, скоріше він просто позитивний, хороший чоловік. Зараз же потрібні бійці, щоб протистояти владі Зеленського, щоб вести Україну в європейському напрямку, в ЄС, НАТО, дотримуватися стратегічного курсу. На мою думку, тут більше підходить Петро Порошенко.

Петро Порошенко на з'їзді партії

— Чи можлива така конфігурація, що Петро Порошенко стане прем'єр-міністром?

— Абсолютно виключено. При президенті Зеленському це могло б статися у тому випадку, якщо у Верховній Раді склалася опозиційна більшість до чинного президента, але соціологія показує, вона буде пропрезидентська. А в такому випадку вона не призначить його прем'єр-міністром.

— Як ви вважаєте, чи зможе партія "Слуга народу" самостійно сформувати коаліцію за підсумками виборів?

— Вони спробують це, але ми зробимо все, щоб у них цього не вийшло.

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