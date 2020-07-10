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Козаку здалося, що Україна вийшла з Мінських угод: Кремль заявив про "нові документи"

Політика
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Дмитро Козак назвав наслідки перегляду Києвом Мінських угод

Дмитро Козак назвав наслідки перегляду Києвом Мінських угод. ТАСС

Заява влади України про перегляд Мінських угод може означати вихід Києва з мінського і нормандського форматів переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє РИА Новости, так заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак трактував слова віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України Олексія Резнікова про те, що Мінські угоди багато в чому вже неактуальні.

"Якщо найближчим часом ця заява буде підтверджена, чи не буде спростована тепер уже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з Мінських угод, а отже, і з мінського і нормандського формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі", – сказав Козак.

Також, за його словами, це буде означати, що президент України повинен буде дезавуювати свій підпис під підсумковим комюніке Паризького саміту, що пройшов 9 грудня 2019 року.

Заступник голови адміністрації Кремля додав, що на вироблення нових документів можуть піти роки.

Нагадаємо, 9 липня Олексій Резніков заявив про неактуальність Мінських угод – передбачені в них терміни вже минули, а домовленості не реалізовані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Козак назвав можливий вихід України з Мінських угод "надзвичайною політичною подією".

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