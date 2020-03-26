Заступник глави адміністрації президента Росії Володимира Путіна, новий куратор "Л/ДНР" від Кремля Дмитро Козак може бути більш вигідною фігурою для України, ніж його попередник Владислав Сурков.

Таку думку висловив віцепрем'єр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На будь-які переговори я дивлюся з точки зору, чи розумний, чи стабільний опонент... Спостерігаючи за Козаком і Сурковим... Сурков щонайменше нестабільний: це було видно в Парижі з його емоційної реакції. Я не знаю, чим це зумовлено. Це щось біохімічне або психофізичне... А можливо, і гра... Це була абсолютно знервована реакція... Не для перемовника", – поділився він.

Перемовник від Путіна Козак кращий для України, ніж Сурков: у чому річ Лента.ру

Козака ж Резніков назвав дуже зібраною і стриманою, проте складною людиною.

"Складніше його вивести з емоційної рівноваги? Напевно. Але коли ти розумієш, що людина стабільна й мислить холоднокровно, то ти можеш достукатися до неї. А якщо вона емоційно нестійка, відповідно, не можеш бути впевнений, що навіть якщо ти виклав логічну річ, вона буде почута. Тим паче якщо він повинен передати цю інформацію далі. У нас же з вами немає ілюзій... Будь-який парламентер отримує якийсь мандат і рухається в його рамках із певною дискрецією. Але після переговорів – обов'язкова доповідь і ухвалення рішень. Так ось, якщо особа нестабільна психоемоційно, вона й донесе не завжди коректно. А відповідно, може бути ухвалене неправильне рішення", – пояснив віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше виявилося, що в Козака українське коріння.

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