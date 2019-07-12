"Корона не впаде": Зеленський пояснив мету дзвінка Путіну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свій перший дзвінок главі Росії Володимиру Путіну 11 липня.
Подробицями поділився він на зустрічі з матерями моряків у Кривому Розі в п'ятницю, 12 липня, пише "Страна".
За словами лідера України, він подзвонив Путіну, щоб обговорити звільнення українських моряків. Крім того, президент додав, що готовий реалізовувати свої обіцянки в будь-якому форматі – в "мінському, нормандському і інших".
"Ми зараз грунтовно ведемо це питання, щоб забрати наших. У мене корона з голови не спаде, тому що життя хлопців наших – найголовніше. Вчора ми розмовляли з президентом Росії. Моє головне питання було – повернути всіх наших хлопців. Готові віддати їх, віддайте нам всіх наших", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський
BBC
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. У повідомленні Офісу президента йдеться: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків". Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.
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