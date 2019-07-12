Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Корона не впаде": Зеленський пояснив мету дзвінка Путіну

5.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прокоментував свій перший дзвінок главі Росії Володимиру Путіну 11 липня.

Подробицями поділився він на зустрічі з матерями моряків у Кривому Розі в п'ятницю, 12 липня, пише "Страна".

За словами лідера України, він подзвонив Путіну, щоб обговорити звільнення українських моряків. Крім того, президент додав, що готовий реалізовувати свої обіцянки в будь-якому форматі – в "мінському, нормандському і інших".

"Ми зараз грунтовно ведемо це питання, щоб забрати наших. У мене корона з голови не спаде, тому що життя хлопців наших найголовніше. Вчора ми розмовляли з президентом Росії. Моє головне питання було повернути всіх наших хлопців. Готові віддати їх, віддайте нам всіх наших", – сказав Зеленський.

Новини
Зеленський зателефонував Путіну: в Кремлі раптово скликали раду силовиків

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня президент України Зеленський зателефонував президенту РФ Путіну. У повідомленні Офісу президента йдеться: "Ключовим питанням було звільнення полонених моряків". Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території РФ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
37
11
Смішно
12
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Званил узнать в какой позе сосать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Зе возомнил себя с короной га бошке, не рано ли короля играть? Был шоколадный король, пришел король цирка. Судьба...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel