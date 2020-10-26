Корнієнко заявив про перемогу "Слуги народу" в обласних і райрадах

Пропрезидентська партія "Слуга народу" здобуває першість на місцевих виборах в обласні та районні ради України.

Про це 26 жовтня на брифінгу заявив голова політсили Олександр Корнієнко. За його словами, статистика базується на підсумках паралельного підрахунку "Слуги народу" на 49% виборчих дільниць.

Корнієнко зазначив, що попередні результати його партії виглядають так:

Обласні ради – 20%.

Районні ради – 17%.

Голови об'єднаних територіальних громад – 146, або ж 15% (інформація з 17 областей, де вже пройшов підрахунок голосів).

Крім того, Корнієнко окремо виділив перемогу за паралельним підрахунком кандидата від "Слуги народу" на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі (Чернігівська область) – Анатолій Гунько випереджає лідера РПЛ Олега Ляшка приблизно на 1 400 голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: