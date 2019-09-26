Контроль над податковим комітетом Ради взяли нардепи, наближені до відомого бізнесмена

Більшість нардепів, які перебувають у парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, вважають наближеними до бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє 112.ua. Учасники ринку не задоволені змінами до Податкового кодексу, які ініціював глава податкового комітету Данило Гетманцев. Вони вважають, що пропоновані зміни можуть обвалити провідні з податкових надходжень галузі економіки і спровокувати катастрофічні наслідки.

"Депутати, мабуть, будуть голосувати так, як скаже керівництво фракції. У "Слузі народу" нечасто народні обранці мають право на особисту думку. Зокрема, в податковому комітеті у Ігоря Коломойського дуже серйозний вплив. У керівництві парламентського комітету з питань фінансів, податків і митної політики як мінімум три людини з команди Коломойського – Хомутинника. Є такі і в рядовому складі комітету, який налічує 32 депутати і в якому 20 чоловік представляють "Слугу народу", – пише видання.

ВРУ 24 канал

Зокрема, до людей, наближених до бізнесмена Коломойському в податковому комітеті журналісти відносять главу комітету Данила Гетманцева, його заступника Олександра Дубинського, секретаря комітету Ігоря Палицю, члена комітету Ольгу Васілевську-Смаглюк.

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