"Контракт з Богом": Червоненко розповів, як його обрізання допомогло Ющенку стати президентом

Екс-міністр транспорту і зв'язку України і колишній нардеп Євген Червоненко запевняє, що одним із запорук перемоги Помаранчевої революції був обряд обрізання, який він провів під час активних протестів у Києві.

Як розповів він в ефірі програми "Бацман Live", 21 листопада 2004 року під час другого туру президентських виборів, йому як начальнику безпеки штабу Віктора Ющенка з усіх боків прийшла інформація, "що буде бєспрєдєл вночі, нас будуть кінчати".

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"На Боричевому Току, в нашому штабі, - паніка. Плачуть. Я кажу: "Та заспокойтеся, ви знали, у що грали. Давайте ж хоч помремо пацанами. Ви чого? Ви ж кричали, що народ за нами. Поводьтеся гідно! Соромно навіть перед тими, хто нас кінчає, як би ви їх не називали". Зустрівся з братом. Я сказав йому: "Ігоре, мене кінчать першим". Він каже: "Пішли". І він мене завів у синагогу Бродського! Заготовкою це бути не могло. Відкриває рабин Тору на 247-й сторінці і каже: "Відбудеться диво. Ви переможете. Але для цього треба укласти контракт". Я питаю за єврейською народною звичкою: "Скільки бабок?" Він мені: "Ні, ти укладеш контракт з Богом". - "Який? Де підписувати?". Рабин говорить: "Обрізання зробиш". Я зробив. І все - ми перемогли. Ейфорія", - розповів Червоненко.

Нагадаємо, також Червоненко розповів, як Янукович не допустив бійню у Києві в 2004 році, хоча війська вже "стояли на Нивках".