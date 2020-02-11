"Конкуренції немає": Єрмак розповів про своє ставлення до Богдана

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак запевнив, що не має ніяких конфліктів із керівником Офісу глави держави Андрієм Богданом.

За його словами, кожен із них виконує відведену йому функцію. "У нас немає ніякої конкуренції, я прийшов з президентом у команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди ввічливі робочі відносини", – сказав Єрмак у ефірі "Україна 24".

Андрій Єрмак і Андрій Богдан

При цьому Єрмак запевняє, що зараз спостерігається об'єднання навколо Зеленського всіх сил. Це нібито було помітно на його останній зустрічі з фракцією "Слуга народу".

Раніше ЗМІ повідомляли, що конфлікт між Богданом і Єрмаком нібито загострився через внутрішньополітичні питання.

Як писав OBOZREVATEL, Єрмак супроводжує Зеленського в міжнародних візитах, бере участь в переговорах в "нормандському форматі", курує питання обміну полоненими і відповідає за Україну-американські відносини. Завдяки цьому, Єрмак нібито став противагою главі Офісу президента Андрію Богдану.

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