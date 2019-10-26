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26 жовтня • оновлено в 14:13
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"Компроміси з совістю": Україна різко "відшила" ПАРЄ через Росію

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Україна готова до діалогу в Парламентській Асамблеї Ради Європи, однак виступає проти повернення Росії.

Про це на зустрічі з генсеком Ради Європи Марією Пейчіновіч-Бурич заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє прес-служба парламенту.

"Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюся, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із совістю, територіальною цілісністю і гідністю людей", – додав нардеп.

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Спікер Ради додав, що група "Балтік+", яку створили в ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення РФ в асамблею кілька національних делегацій, не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

"Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які були закладені при створенні цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини – ключові, як для Європи, так і для України", – підсумував Разумков.

Пейчіновіч-Бурич і Разумков

Пейчіновіч-Бурич і Разумков

ВРУ

Пейчіновіч-Бурич і Разумков

Пейчіновіч-Бурич і Разумков

ВРУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політик Борислав Береза заявив, що через поспішних і помилкових дій команди президента Володимира Зеленського Україна втратила не тільки свої місця у всіх комісіях і комітетах ПАРЄ, але й не може впливати на їх рішення.

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Особи
Дмитро Разумков Марія Пейчинович-Бурич
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Заголовок - "Украина резко "отшила" ПАСЕ". Текст статьи - "Украина готова к диалогу в Парламентской Ассамблеи Совета Европы".
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Похоже Пасе - это пустое и приятное место для время припровождения.
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