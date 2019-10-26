"Компроміси з совістю": Україна різко "відшила" ПАРЄ через Росію

Україна готова до діалогу в Парламентській Асамблеї Ради Європи, однак виступає проти повернення Росії.

Про це на зустрічі з генсеком Ради Європи Марією Пейчіновіч-Бурич заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє прес-служба парламенту.

"Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюся, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із совістю, територіальною цілісністю і гідністю людей", – додав нардеп.

Спікер Ради додав, що група "Балтік+", яку створили в ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення РФ в асамблею кілька національних делегацій, не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

"Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які були закладені при створенні цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини – ключові, як для Європи, так і для України", – підсумував Разумков.

Пейчіновіч-Бурич і Разумков ВРУ

Пейчіновіч-Бурич і Разумков ВРУ

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