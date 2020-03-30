Комітет Ради не зміг розглянути закон про банки через прогул нардепів: хто не прийшов

Розгляд законопроекту про банки в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики було заблоковано через відсутність кворуму.

Верховна Рада

Як повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, на засідання комітету не з'явилися такі нардепи:

Ігор Абрамович (ОТЗЖ)

Андрій Холодов ( "Слуга народу")

Ігор Палиця (група "За майбутнє")

Андрій Ніколаєнко ( "Батьківщина")

Елла Рєпіна ( "Слуга народу")

Олександр Герега ( "За майбутнє")

Олексій Леонов ( "Слуга народу")

Олексій Устенко ( "Слуга народу")

Дарья Володіна ( "Слуга народу")

Тарас Козак (ОТЗЖ)

Олег Кулініч (група "Довіра")

Анастасія Ляшенко ( "Слуга народу")

Юрій Солод (ОТЗЖ)

Ніна Южаніна ( "Європейська солідарність")

Галина Васильченко ( "Голос") (лежить у лікарні).

"Сподіваюся, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроект, який дасть шанс Україні утриматися від дефолту", – підкреслив Чернєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прийняття нового закону про банки призведе до того, що ПриватБанк ніколи не повернуть колишнім власникам, а компенсацію буде отримати складно. Ключове нововведення законопроекту: щоб отримати компенсацію за незаконне закриття або націоналізацію банку, колишнім власникам доведеться довести, що вони понесли збитки. А якщо виявиться, що зобов'язання (пасиви) банку перевищували їх активи, отримати компенсацію буде вкрай складно.

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