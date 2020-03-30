Комітет Ради не зміг розглянути закон про банки через прогул нардепів: хто не прийшов

Розгляд законопроекту про банки в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики було заблоковано через відсутність кворуму.
Верховна Рада
Як повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв, на засідання комітету не з'явилися такі нардепи:
Ігор Абрамович (ОТЗЖ)
Андрій Холодов ( "Слуга народу")
Ігор Палиця (група "За майбутнє")
Андрій Ніколаєнко ( "Батьківщина")
Елла Рєпіна ( "Слуга народу")
Олександр Герега ( "За майбутнє")
Олексій Леонов ( "Слуга народу")
Олексій Устенко ( "Слуга народу")
Дарья Володіна ( "Слуга народу")
Тарас Козак (ОТЗЖ)
Олег Кулініч (група "Довіра")
Анастасія Ляшенко ( "Слуга народу")
Юрій Солод (ОТЗЖ)
Ніна Южаніна ( "Європейська солідарність")
Галина Васильченко ( "Голос") (лежить у лікарні).
"Сподіваюся, колеги все ж доїдуть і підтримають законопроект, який дасть шанс Україні утриматися від дефолту", – підкреслив Чернєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прийняття нового закону про банки призведе до того, що ПриватБанк ніколи не повернуть колишнім власникам, а компенсацію буде отримати складно. Ключове нововведення законопроекту: щоб отримати компенсацію за незаконне закриття або націоналізацію банку, колишнім власникам доведеться довести, що вони понесли збитки. А якщо виявиться, що зобов'язання (пасиви) банку перевищували їх активи, отримати компенсацію буде вкрай складно.
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