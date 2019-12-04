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5 грудня • оновлено в 02:16
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"Комік повинен смішити": "Слуга народу" потрапила в безглуздий конфуз. Фото

1.1т
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"Слуга народу" попала в конфуз, інформуючи суспільство про "трансфертне ціноутворення".

На сторінці партії в Facebook був опублікований пост про прийнятий парламентом законопроект про деофшоризацію, в який двічі вносили правки через помилки. Про це повідомила помічник-консультант голови Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ольга Германова.

"У вчорашньому пості "Слуги народу" було "транспортне ціноутворення", сьогодні з'явилося спочатку "трансферне" і тільки потім "трансфертне".

І воно, звичайно, весело, якби не печаль через те, що такі дурниці відбуваються в нашій країні", – написала вона.

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"Мораль: кожен повинен займатися своєю справою. Фотограф – знімати, професор – викладати, комік – смішити", – додала вона.

"Комік повинен смішити": "Слуга народу" потрапила в безглуздий конфуз. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно "слуги народу" зганьбилися у Верховній Раді на засіданні перед дітьми.

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Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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