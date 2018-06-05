Коментар: Вирок Сущенку, або Росія визначилась зі своїм ворогом

Вирок Роману Сущенку - ілюстрація того, що насправді відбувається нині між Україною і Росією. Сергій Руденко про справу українського журналіста в РФ та її наслідки - спеціально для DW.Засудивши Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, російський суд укотре підтвердив: Володимиру Путіну глибоко начхати і на реакцію світової громадськості, і на можливі наслідки цього вердикту. Український журналіст, обвинувачений Москвою в шпигунстві, став ще одним заручником Кремля. Російськая судова машина - безжальна, особливо до тих, кого влада визначила своїм ворогом. Засудивши Сущенка, режим Путіна пройшов точку неповернення. Якщо хтось вважає, що гірше вже не буде, помиляється. Буде.

Сущенко був приречений на вирок

Історія з Романом Сущенком - це ілюстрація того, що насправді відбувається сьогодні між Україною і Росією. Москва може безкінечно відкидати свою участь у війні на Донбасі, подаючи її як внутрішній конфлікт в Україні. Але от стосовно українських громадян, навіть не причетних до того, що коїться на сході України, Кремль ставиться як до небезпечних ворогів. Безжально, немилосердно, без зайвих сантиментів та з демонстративним цинізмом. Так, наче це українці зазіхають на російські суверенітет і незалежність, а не навпаки.

Зараз безглуздо розмірковувати, чи міг Роман Сущенко не літати до Москви у жовтні 2016 року й уникнути арешту. Журналіст тривалий час працював власним кореспондентом державного агентства "Укрінформ" у Франції і, напевно, не очікував "теплого" прийому від ФСБ. В білокам'яну він їхав на зустріч із родичами і, вочевидь, покладався на журналістський імунітет. Забувши при цьому, що в Росії не існує жодних правил. Там усе підпорядковується доцільності, яку диктує лише одна людина - Володимир Путін.

Звинувачення Романа Сущенко у шпигунстві смішні й безглузді. Російська каральна система віджала максимум у ситуації, коли жоден аргумент захисту, української сторони та міжнародних організацій не був узятий Москвою до уваги. Від часу затримання було зрозуміло, що Сущенко приречений на обвинувальний вирок. Для Кремля дуже важливо показово судити українського "шпигуна", який, за їхньою версією, збирався завдати удару по російській державі. Щоправда, Путін і його товариші зовсім забули згадати, що це Росія зараз воює з Україною і на території України, а не навпаки.

Сущенко, Сенцов, Кольченко та інші заручники Кремля

Для Росії Роман Сущенко - ще один заручник, яким вона, очевидно, "торгуватиме" й мінятиме на тих, хто справді зазіхав на українську незалежність. У цьому "обмінному фонді" Кремля вже перебувають Олег Сенцов і Олександр Кольченко, котрі оголосили голодування, Станіслав Клих і Микола Карпюк та багато інших українців, які отримали в'язничні терміни в Росії. Їхня провина полягає в тому, що вони - українці, які наважились поїхали в сусідню країну або ж публічно виступили проти агресії Росії.

Чи включатиме Москва Романа Сущенка в обмінні списки, поки не відомо. Господар Кремля, вочевидь, має ще насолодитися цією перемогою над "хунтою". Громадський захисник журналіста Марк Фейгін не виключає, що Сущенка обміняють на затриманого в Україні керівника інформаційного агентства "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського. Його Київ обвинувачує в державній зраді, але слідство у справі ще триває. А Сущенко вже отримав 12 років в'язниці. Та й поки не зовсім зрозуміло, чи потрібен Вишинський Москві.

Вирок Сущенку, перш за все, повинен охолодити ті голови в Україні, які досі вважають Росію дружньою і братерською країною. А таких, повірте, не так вже й мало. Десятки тисяч тих, хто вимушений працювати в Росії, ще 5 тисяч українців, котрі купили квитки на Чемпіонат світу з футболу, і ті, хто їздить до своїх родичів у сусідню державу. Кожен з них може повторити долю українського журналіста. Принцип "була б людина, а справа знайдеться" Росія застосовує щодо українців доволі активно.

Чим відповість Україна Росії?

Петро Порошенко, коментуючи вирок Сущенку, пообіцяв, що Росія понесе покарання за знущання над українцями. Чи готовий Київ зараз до радикальних дій щодо Москви - до висилки дипломатів, розриву дипломатичних відносин і до арештів справжніх, а не фейкових російських шпигунів, які працюють в Україні, - президент не повідомив. А шкода. Хоча б тому, що в умовах війни і винесення абсурдних вироків українцям, кордон з Росією досі не закритий. А представники російських пропагандистських ресурсів і надалі акредитовані на роботу в Україні.

Офіційний Київ досі виявляє обережність у офіційних відносинах з Москвою. Мовляв, у сусідній державі багато українців, котрі на заробітках, і різкі рухи можуть зіпсувати їм життя. Ось ці подвійні стандарти: Росія - ворог і Росія - країна для українських гастарбайтерів - у підсумку ускладнюють життя тим громадянам України, які сидять у російських тюрмах. Відсутність адекватної й різкої відповіді з боку Києва провокує Москву на ще більшу неадекватність. І справа Сущенка ще раз це підтвердила. Шкода, що світова спільнота поки цього не зрозуміла.

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