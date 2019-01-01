Коментар: Чи настане у 2019 році крах в економіці?

Ми прожили бурхливий для економіки рік. Однак, як і щороку, знову постає питання: чи вдарить по нас чергова економічна криза, чи ні? Відповідає Генрік Беме.Тим, хто передбачає крах економіки, завжди легко. Рік за роком вони змальовують найстрашніші сценарії, а коли ці сценарії справджуються, радіють: я ж, мовляв, казав! Вони подорожують по різних куточках країни, лякають людей, одночасно продаючи свої книжки. А якщо це ще й власники фондів зі страхування, то рекламуючи їх як свого роду форму страхування життя.

Однак коли поглянути на нинішній стан світової економіки, можна дійти висновку, що у 2019-му крах справді таки настане! Куди не поглянь - скрізь невирішені проблеми. Хаос навколо Brexit, популісти в Італії, торговельна суперечка між Китаєм та США. Тільки-но десь зблисне промінчик надії, як він знову згасає у вирі поганих новин.

Насправді, навіть не хочеш собі уявляти, що станеться, якщо Європа знову зануриться у рецесію. Європейський центробанк (ЄЦБ), що завжди стояв на сторожі стабільності євро, витратив увесь свій арсенал, опинившись у пастці, яку сам і створив політикою нульових відсоткових ставок під керівництвом Маріо Драгі, звідки тепер не може виплутатися. Бездіяльність Драгі створила підґрунтя для наступної кризи.

Вже видно передвісників спаду

Лише те, що найбільша компанія світу з управління активами Blackrock застерігає своїх клієнтів щодо інвестицій на європейських ринках акцій, вже викликає острах. Мовляв, надто високими є ризики на тлі занадто низьких шансів на подальше зростання. Так само викликає занепокоєння й те, що інвестори посилено переводять капітали у американські державні боргові папери, котрі буцім обіцяють стабільні доходи за відсотками. Однак коли дохідність довгострокових позик гірша, ніж у короткострокових, тоді це - тривожний сигнал. Майже завжди, коли були такі "обернені співвідношення", вони ставали передвісниками серйозного економічного спаду.

Однак найбільшу стурбованість має викликати величезна гора нагромаджених державних боргів у світі. З 2007 року (тобто з початку глобальної фінансової кризи) вона зросла на цілих 42 відсотки. І наразі досягла (обережно: справді велика цифра) 237 трильйонів доларів.

Звісно, після кризи центробанки наситили ринки грошима. Ці позичені гроші уможливили будівельний бум та купівлю нерухомості в кредит. На такі кошти фінансуються і спекуляції цінними паперами. Лише інвестори з Волл-Стріт заборгували 670 мільярдів доларів, спекулюючи позиченими грошима. Це ж бомба з годинниковим механізмом!

Світ нагромадив більше боргів, ніж до фінансової кризи. Сума загального боргу становить 225 відсотків від сукупного ВВП всіх країн світу (за даними МВФ) або навіть 245 відсотків (за даними Банку міжнародних розрахунків). Між іншим, у Єврозоні країні загрожують санкції, якщо її заборгованість вища за 60 відсотків ВВП. Нині глобальна заборгованість зростає швидше, ніж зростає світова економіка. Тож усе економічне зростання останніх років - було, так би мовити, придбане у кредит.

Хтось має сплатити рахунок

Коли бульбашка лусне (а це станеться), у тих, хто підготував собі гніздечко, все буде гаразд. Іншим доведеться затягнути паски. Одне очевидно: країни, що занурились у борги, більше не зможуть покладатися на багатомільйонні пакети фінансової допомоги. І голови центробанків, котрі роблять ставку на політику нульових відсоткових ставок, як, приміром, голова ЄЦБ Маріо Драгі, вже не можуть ще нижче опустити планку відсоткових ставок позичальникам, щоб у такий спосіб "розігріти економіку".

Насувається шторм, а прихисток від нього дуже непевний. Почнеться він із США, де економічний ефект від запроваджених Трампом податкових пільг послабне, що згодом неабияк позначиться на Європі. Американці заплатять високу ціну за бездумне збільшення держборгу. А європейці заплатять за своє засліплення економічним зростанням останніх років, не вживши жодних запобіжних заходів на випадок кризи.

Отже, якщо крах таки прийде у 2019 році, тоді в який день тижня? Запитайте тих, хто його прогнозує. Вони вам точно скажуть, коли це станеться.