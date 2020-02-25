Головна Новини
25 лютого • оновлено в 16:27
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Комаровський відчитав Зеленського через аморальних міністрів і проблеми в медицині. Відео

4.6т
Читати матеріал російською

Популярний лікар-педіатр і радник глави України Володимира Зеленського Євген Комаровський заявив, що любить президента, але водночас відчитав його через аморальних міністрів і проблеми в сфері медицини.

Про це він сказав в інтерв'ю "Гордону". І тут же закликав гаранта не звертати уваги на будь-який негатив із боку тих, хто "обзиває, проклинає" його і проти нього голосував.

"Володимире Олександровичу, я вас люблю. Дуже хочу, щоб ви перестали сподіватися на те, що вони скажуть... Вони ніколи, що б ви не робили, не скажуть, що ви молодець і нормальний пацан. Ви завжди для них будете клоуном. Вони ніколи не змінять своєї думки, не будуть дякувати вам. Ніколи", – наголосив Комаровський.

Комаровський відчитав Зеленського через проблеми в медицині

Комаровський відчитав Зеленського через проблеми в медицині

За його совами, тих, хто бажає Зеленському добра і сподіватися на нього – набагато більше. У зв'язку з цим він як лікар закликав президента не чинити неправильно в сфері охорони здоров'я. Зокрема, за чиїмось порадами збираючи лікарів для того, щоб ті вирішували, хороша в країні медреформа чи погана.

Він підкреслив, що організація охорони здоров'я не має ніякого відношення до поняття "хороший лікар" і того, як розподіляються в медицині країни гроші.

"Просто вам хтось на вухо шепоче, що для того, щоб дізнатися про реформу, добре це чи погано, треба зібрати лікарів. Не треба їх збирати... Для початку потрібно дати грошей. І чесно людям сказати: у нас на спостережні поради, фонди, на багато чого гроші є, а на медицину, інфекційні лікарні, костюми медико-біологічного захисту, вакцинацію, пропаганду й програми про здоров'я дітей грошей немає", – висловився Комаровський.

Щоб увалювати правильні рішення в сфері медицини, він закликав Зеленського для початку подумати, що в ній буде добре для його родини, а значить і для всіх українців.

"Порядок насамперед, виконання обіцянок. Ну, просто... Коли люди порушують всі принципи моралі, ну я не знаю... Якщо ви говорили одне, а ваші міністри говорять протилежне, чому вони ваші міністри? Не знаю", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави Володимира Зеленського викликають у нього величезний смуток.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Марта Рок
Особи
Володимир Зеленський Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я медицина президент
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
46
37
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Колесніченко Сергій
Колесніченко Сергій
Популярний лікар-педіатр - посада недержавна..., ну ніяка. Але як жваво преться на всі шоу-канали!? А де він працює лікарем-педіатром?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Chernyshev Igor
Chernyshev Igor
Ма-ла-дец! Классно лизнул. Доктор выживет при любом президенте.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Есть такой вопрос, на который не знает ответ, педиатрический гений? Ну, почему он деток не лечит7
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги