Популярний лікар-педіатр і радник глави України Володимира Зеленського Євген Комаровський заявив, що любить президента, але водночас відчитав його через аморальних міністрів і проблеми в сфері медицини.

Про це він сказав в інтерв'ю "Гордону". І тут же закликав гаранта не звертати уваги на будь-який негатив із боку тих, хто "обзиває, проклинає" його і проти нього голосував.

"Володимире Олександровичу, я вас люблю. Дуже хочу, щоб ви перестали сподіватися на те, що вони скажуть... Вони ніколи, що б ви не робили, не скажуть, що ви молодець і нормальний пацан. Ви завжди для них будете клоуном. Вони ніколи не змінять своєї думки, не будуть дякувати вам. Ніколи", – наголосив Комаровський.

Комаровський відчитав Зеленського через проблеми в медицині

За його совами, тих, хто бажає Зеленському добра і сподіватися на нього – набагато більше. У зв'язку з цим він як лікар закликав президента не чинити неправильно в сфері охорони здоров'я. Зокрема, за чиїмось порадами збираючи лікарів для того, щоб ті вирішували, хороша в країні медреформа чи погана.

Він підкреслив, що організація охорони здоров'я не має ніякого відношення до поняття "хороший лікар" і того, як розподіляються в медицині країни гроші.

"Просто вам хтось на вухо шепоче, що для того, щоб дізнатися про реформу, добре це чи погано, треба зібрати лікарів. Не треба їх збирати... Для початку потрібно дати грошей. І чесно людям сказати: у нас на спостережні поради, фонди, на багато чого гроші є, а на медицину, інфекційні лікарні, костюми медико-біологічного захисту, вакцинацію, пропаганду й програми про здоров'я дітей грошей немає", – висловився Комаровський.

Щоб увалювати правильні рішення в сфері медицини, він закликав Зеленського для початку подумати, що в ній буде добре для його родини, а значить і для всіх українців.

"Порядок насамперед, виконання обіцянок. Ну, просто... Коли люди порушують всі принципи моралі, ну я не знаю... Якщо ви говорили одне, а ваші міністри говорять протилежне, чому вони ваші міністри? Не знаю", – підсумував Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор Євген Комаровський зізнався, що результати роботи глави держави Володимира Зеленського викликають у нього величезний смуток.

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