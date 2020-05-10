Команда Порошенка здобула безвіз, а Зеленський влаштував "безвиїзд" — Геращенко

П’ятий Президент Петро Порошенко здобув для України безвіз, незважаючи на збройну агресію Росії на Донбасі. А Зеленський, прикриваючись пандемією COVID-19, обмежує право на вільне пересування для українців.

Про це пише співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ми пишалися, що вибороли безвіз. Я тоді виграла безліч парі, навіть деякі найближчі друзі не вірили, що ЄС надасть Україні безвіз в шенгенській зоні в період агресії на Донбасі. В Ризі, на саміті Східного партнерства Порошенко зробив неймовірне і добився вилучення політичного пункту з безвізової угоди – про прив’язку відкриття кордонів до закінчення війни на Донбасі", – наголосила вона.

Геращенко пише, що натомість у Зеленського посилюють контроль за україцями і вибудовують авторитарну державу, обмежуючи права і свободи.

"Зеленський і ко будують безвиїзд, нову стіну і завісу. Й карантин тут ні до чого. Під приводом боротьби з COVID ці хлопці знищують демократію і громадянські свободи. Це їх ідеологія – взяти під контроль все: ваше спілкування, ваші пересування світом, ваше життя, все. Так будуються тоталітарні держави. Ми готуємо відповідні запити до уряду і вимагаємо негайних роз‘яснень від МЗС: що взагалі відбувається", – повідомила Ірина Геращенко.

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