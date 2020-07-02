Команда Байдена обігнала Трампа за зборами коштів на передвиборчу кампанію

У другому кварталі 2020 року Джо Байден обігнав чинного президента США Дональда Трампа в зборах коштів на передвиборчу кампанію.

Як повідомляє DailyMail, кампанія кандидата від Демократичної партії зібрала 282,1 млн, проти 266 млн доларів у Трампа.

У команді Байдена вважають, що ці результати показують відмінні можливості на перемогу у виборах. Також вони відзначили, що 68% пожертвувань зробили люди, які раніше не брали участі в передвиборній кампанії.

Видання зазначає, що згідно з даними опитувань, рейтинг Байдена на 9,4% вище, ніж у Трампа. Невдоволення нинішнім президентом у американців викликають його дії під час пандемії COVID-19 і реакція на протести через вбивство Джорджа Флойда.

Як писав OBOZREVATEL, колишній мер Нью-Йорка Майк Блумберг заявив, що виділить приблизно 250 мільйонів доларів на підтримку кандидатури демократа Джо Байдена на президентських виборах в США.