Команда Airport Consulting Vienna представила громаді Дніпра результати оцінки майданчиків для нового аеропорту

У мерії Дніпра відбулася робоча нарада, на якій авторитетна європейська компанія Airport Consulting Vienna представила результати порівняння 3-х варіантів будівництва нового аеропорту.

На зустрічі були присутні представники групи DCH Олександра Ярославського (від Міжнародного аеропорту "Харків" і керуючої компанії) - потенційного приватного інвестора проекту, повідомляє "ДС".

Команда Airport Consulting Vienna почала дослідження в січні поточного року. Експерти розглянули 3 варіанти розміщення майбутнього аеропорту Дніпра: діючий аеропорт в межах міста і 2 майданчики, де будівництво треба починати "з нуля" – частина аеродрому "Кам'янка" біля міста і територія біля села Солоне між Дніпром і Запоріжжям.

Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, повідомив, що у всіх 3-х випадках рекомендована довжина злітно-посадкової смуги складає 3200 м з розрахунку на обслуговування 4 млн. пасажирів на рік. Метеорологічні умови не відрізняються. "З 3-х варіантів жодне з місць не має переваг через метеоумови і взагалі проблема метеоумов вирішується установкою системою посадки в аеропорту. Є системи посадки, які дозволяють виробляти посадку і при нульовій видимості," – сказав експерт.

Прогнозний пасажиропотік в довгостроковій перспективі буде формуватися населенням Дніпра, Дніпропетровської області, частини Полтавської, Кіровоградської та Запорізької областей. Що стосується порівняльного аналізу майданчиків, то, згідно з експертною оцінкою, Airport Consulting Vienna найменш підходящим варіантом є село Солоне. Тут найскладніша ситуація зі створенням інфраструктури – з точки зору під'їзних шляхів для пасажирів і доставки палива для літаків, підведення комунікацій, відсутності персоналу та ін. А головне, існування аеропорту в Солоному можливо за умови закриття аеропорту в Запоріжжі, який активно розвивається за гроші місцевої громади.

Економічно найбільш вигідний варіант перебудови чинного "Міжнародного аеропорту" Дніпро"." Новий аеропорт на базі чинного обійшовся б в 214,3 млн. євро, і побудувати його можна за 2 роки. При цьому, не тільки не припиняючи прийом і відправку рейсів, а й залучаючи нові авіакомпанії в розрахунку на перспективу. Тоді як освоєння майданчиків в "чистому полі" зажадає мінімум 400 млн. євро і займе більше 5 років", – сказав Юрій Рубанов.

Порівняльна оцінка варіантів будівництва нового аеропорту в Дніпрі:

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