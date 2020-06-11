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11 червня • оновлено в 17:29
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Коломойського здивувала частка родини Медведчука в "1+1"

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Український бізнесмен Ігор Коломойський, який є співвласником групи каналів "1+1", відреагував на інформацію про покупку родиною лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука частки цього медіабізнесу. За словами мільярдера, для нього це стало новиною.

Таку позицію Коломойський виклав у коментарі для програми "Схеми", пише "Радіо Свобода". "Для мене це новина. Порядок такий. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен вчасно відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто, чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?" – зазначив він.

Коломойский и Медведчук

Коломойский и Медведчук

"Деловая столица"

Говорячи про те, чи комфортно йому бути бізнеспартнером Медведчука, Коломойський зазначив, що для нього це не принципово.

"А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого…" – сказав бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналісти програми "Схеми" дізналися, що Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує в структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

  • Ця фірма, зареєстрована на дружину політика Оксану Марченко, через ланцюжок інших володіє 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

  • Так само кіпрська фірма, задекларована Медведчуком, фігурує в структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно") із часткою у 24,51%.

  • У медіагрупі "1+1" заявили, що інформація про це для них так само є новою.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Оксана Марченко Ігор Коломойський Віктор Медведчук
Місце
Україна
Теги
телеканал 1+1 "Опозиційна платформа - За життя"
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