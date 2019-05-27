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/Політика

Коломойський розповів, кого підтримає на виборах в Раду

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Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що на позачергових виборах до Верховної Ради буде симпатизувати всім, окрім "Блоку Петра Порошенка".

При цьому не заперечує підтримки партії "Слуга народу". Такі висловлювання прозучали в інтерв'ю "УП".

"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім в наступний раз, до наступних виборів їм уже закидати це не треба буде", – пояснив олігарх.

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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

"УП"

Говорячи про можливу підтримку екс-прем'єра Володимира Гройсмана, Коломойський сказав: "Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але ...".

При цьому, олігарх вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори.

"А з ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков знаходиться сьогодні у тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", – заявив Коломойський.

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На його думку, Аваков "точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде". "Ну, відсотків 90. А він всіх влаштовує. Він гарант", – заявив Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особи
Ігор КоломойськийПетро ПорошенкоВолодимир ГройсманАрсен Аваков
Місце
Україна
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Почему по всем СМИ так много стало Коломойского?
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Авдеева Аленка
Авдеева Аленка
Моя 6лaгодаpноcть томy, кто показaл мнe этoт caйт http://difimas.com/mn8pa8f Пpoсто пройдя опpос получила пoчти пoлугoдовую зapплaтy)) Пользyйтecь, пoкa eще есть вoзможноcть=)
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