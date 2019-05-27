Коломойський розповів, кого підтримає на виборах в Раду

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що на позачергових виборах до Верховної Ради буде симпатизувати всім, окрім "Блоку Петра Порошенка".

При цьому не заперечує підтримки партії "Слуга народу". Такі висловлювання прозучали в інтерв'ю "УП".

"Порошенко щойно пішов, і зараз посиплеться на нього все, що за останні 5 років накопичилося. З іншого боку, це теж непогано, тому що це дощ. І якщо він виживе, якщо ця політична сила виживе, то вона очиститься, вже потім в наступний раз, до наступних виборів їм уже закидати це не треба буде", – пояснив олігарх.

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Ігор Коломойський "УП"

Говорячи про можливу підтримку екс-прем'єра Володимира Гройсмана, Коломойський сказав: "Дивлячись з ким він піде, з якими гаслами. Так він мені не симпатичний. Але не так, щоб я був проти нього, але ...".

При цьому, олігарх вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков "навряд чи" піде на парламентські вибори.

"А з ким Авакову йти? Гройсман незрозуміло, що там за партія, братська могила. Я думаю, Аваков знаходиться сьогодні у тому стані, що йому взагалі ні з ким не треба йти. Він сам по собі величина", – заявив Коломойський.

На його думку, Аваков "точно залишиться міністром, якщо нікуди не піде". "Ну, відсотків 90. А він всіх влаштовує. Він гарант", – заявив Коломойський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 16 травня в Україну з Ізраїлю повернувся олігарх Ігор Коломойський. Він не був у країні з червня 2017 року.

Пізніше з'ясувалося, що в Україну Коломойський прилетів не один. Журналіст назвав прізвища осіб, які його супроводжували.

Приблизно о 20:00 16 травня стало відомо, що олігарх прибув до Києва – його літак UR-PRT приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ж Коломойський заявляв, що повернеться в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

Він також говорив, що обов'язково приїде в Україну, щойно оголосять офіційні результати другого туру голосування.

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