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/Політика

Коломойський назвав ім'я нового міністра охорони здоров'я

5.6тЧитати матеріал російською

Народний депутат від партії "Відродження" Андрій Шипко стане новим міністром охорони здоров'я України.

Про це заявив олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю "Українській правді". Він додав, що Шипко є його другом.

"Це мій товариш. Майбутній міністр охорони здоров'я", — відповів Коломойський на запитання про те, чому разом із ним у Дніпро прилетів народний депутат із фракції "Відродження" Андрій Шипко, який представляє в Раді Дніпропетровську область.

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Водночас Коломойський висловив упевненість у тому, що саме Шипко займе зазначену посаду.

"Я його не лобіюю, але він мені багато чого розповів про цю Супрун (в. о.міністра охорони здоров'я України. — Ред.) Хоча деякі речі позитивні. Але більшість, звичайно, жахливі речі розповідав", — додав олігарх.

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Він додав, що з Шипком познайомився на "ниві депутатства".

"Друг і приятель (Шипко, — Ред.). Але я з ним познайомився на ниві депутатства", — зазначив Коломойський.

Коломойський назвав ім'я нового міністра охорони здоров'я

Коломойський назвав ім'я нового міністра охорони здоров'я

Скріншот

Хто такий Андрій Шипко

У 2006-2012 роках Шипко працював заступником голови Дніпропетровської обласної ради. Він є депутатом Верховної Ради України VII і VIII скликань. Обидва рази обраний в одномандатному виборчому окрузі №35 Дніпропетровської області.

У Раді він є членом депутатської групи політичної партії "Відродження". Шипко обіймає посаду члена Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський заявив, що єдиний міністр, який заслужив залишитися на своєму посту, — це глава МВС України Арсен Аваков.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
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Ulyahin Alexandr
Ulyahin Alexandr
Бля, покорн заканчивается, сбавте обороты.
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Старкова Кристина
Старкова Кристина
Oгpомнoе спасибo тем, кто покaзал мнe этот прекpacный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁iuniqo Пpoсто пpoйдя прoстой опроc получила пoчти пoлyгoдовyю зaрплaту)) Пользyйтеcь, покa eщe ecть вoзмoжноcть=)
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