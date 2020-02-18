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18 лютого • оновлено в 16:44
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Колишнього нардепа терміново прооперували: перші подробиці

11.1т
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Народного депутата 8-го скликання Борислава Березу прооперували в лікарні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Значиться так! Все одно це стане відомо. Я потрапив до лікарні і сьогодні (18 лютого) вранці мене прооперували. У мене все ок. По-іншому і бути не могло", – йдеться в повідомленні.

Причини операції колишній нардеп не повідомив. Також Береза додав, що не зможе 19 лютого взяти участь в мітингу проти законопроэктів "Про медіа" та "Про дезінформацію".

Береза після операції

Береза після операції

Facebook Борислав Береза

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повідомив, що віце-прем'єр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров знаходиться в складному стані, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Борислав Береза
Місце
Україна
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Cachko Elena
Cachko Elena
побольше гадостей говори...а еще семья есть...
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Штыров Сергей
Штыров Сергей
Сок пустил?
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